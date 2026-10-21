Guida all’8ª giornata di Serie B. Il Palermo può incrementare la fuga. Samp in casa Sudtirol

Empoli-Vicenza, venerdì ore 20.30

Alla seconda uscita con Andreoletti in panchina (che ha rilevato Pagliuca), l’Empoli è tornato da Ascoli con il primo punto raccolto col nuovo allenatore, 1-1 passando in vantaggio, primi segnali di una squadra che appare in ripresa ma che non deve mollare di un centimetro per non rischiare di essere risucchiata dalla zona calda della classifica che dista un solo punto. Cenni di riscossa anche per il Vicenza di Gallo che ha vinto soltanto la prima partita e poi ha collezionato tre punti. L’ultimo però, è il prezioso 2-2 di Benevento, in casa di una delle squadre più in forma, ottenuto con una bella rimonta dallo 0-2. Forse insomma, la nuttata è passata per Gallo, il Vicenza è in grado di lottare per mantenere la categoria ma difficilmente si potrà ipotizzare un obiettivo più prestigioso.

Avellino-Padova, sabato ore 15

L’Avellino di Nesta si conferma squadra che può puntare ai playoff, traguardo già raggiunto nella passata annata. Nello scorso turno è arrivato l’1-1 in in rimonta a Cesena, sconfitta evitata con un gran gol di Izzo, cuore e anima degli irpini. Il Padova vive un momento molto delicato: 4 sconfitte nelle ultime 5 uscite e gli ultimi due ko di fila sono arrivati dopo la lunga sosta e sono stati brutti capitomboli interni con Entella e Carrarese, la squadra è uscita tra i fischi e la contestazione dell’Euganeo. Patron Banzato ha pensato al cambio in panchina ma il summit societario ha partorito la conferma di Calabro in panchina, almeno fino a questa partita. Ma a Padova tira davvero un’aria pesante: si pensava di aver allestito una squadra che potesse coltivare ambizioni (i playoff, almeno). E invece i numeri dicono che questo Padova probabilmente dovrà sudare assai la permanenza in B, cosa peraltro già accaduta nella scorsa stagione quando però, da neopromossa, per i biancoscudati non c’erano le ambizioni di questa annata.

Cremonese-Juve Stabia, sabato ore 15

La Cremonese non riesce a decollare: dopo i 2 ko iniziali rimediati con Giampaolo, nello scorso turno per i grigiorossi è arrivata la terza sconfitta, la prima con Pecchia in panchina che finora ha un bilancio di 6 punti in 5 partite: pochino per sperare di riportare la Cremo nei quartieri alti, nonostante l’elevato potenziale della rosa. Al momento, c’è solo da pensare di uscire dalla zona calda della classifica. E non sarà facile fare punti con la Juve Stabia di De Giorgio: oggi in campani sono in zona retrocessione diretta, ma senza il -4 di penalizzazione, sarebbero una squadra da centro classifica, con vista sui playoff. Questo perché nello scorso turno hanno messo sotto, in maniera indiscutibile, il Sudtirol di Possanzini che al Menti di Castellammare ha rimediato la prima sconfitta stagionale. In precedenza, con un evidente torto arbitrale, alla Juve Stabia erano stati levati 2 punti dalla trasferta di Chiavari (1-1 con l’Entella). Insomma, al di là delle difficoltà societarie, la squadra è viva e conferma di avere i mezzi per fare un campionato all’altezza.

Entella-Mantova, sabato ore 15

L’Entella di Chiappella non è più quella squadra che penava assai in trasferta, anzi, ora è una delle squadre più corsare: dopo l’1-4 inflitto al Pisa e lo 0-0 di Cremona, i chiavaresi nello scorso turno hanno sbancato Padova (1-2), risultato che ha portato la squadra a ridosso della zona playoff, distano un solo punto. In casa i liguri qualche problema lo hanno avuto e inseguono ancora il primo successo in campionato, in questo senso è interessante il test col Mantova secondo in classifica che nel turno precedente ha perso la prima partita in questa B, 0-2 dal Palermo capolista, partita che lascia l’amaro in bocca ai tifosi lombardi: la squadra a tratti ha giocato anche meglio della corazzata siciliana alla quale però ha concesso qualche regalo di troppo. La partita del Sannazzari dunque, è utile a capire quanta forza abbia il Mantova, se è in grado di mantenere il 2° posto, cioè il piazzamento da promozione diretta.

Modena-Cesena, sabato ore 15

Il Modena di Galloppa pareva una delle rivelazioni del campionato, forse capace di lottare anche per la promozione diretta. Ma nello scorso turno è arrivato il ko di Carrara (2-1) che ha un po’ ridimensionato tutto, fermo restando che la squadra ha tutti i mezzi per fare una stagione positiva e confermare, quantomeno, il piazzamento ai playoff della passata annata. Nello scorso turno, il Cesena di Diamanti ha fatto 1-1 in casa con l’Avellino, passando per primo in vantaggio e nel complesso giocando una buona gara contro una squadra superiore. Difficile che il Cavalluccio romagnolo possa puntare a qualcosa di prestigioso come i playoff. Ma resta una squadra difficile da battere (un solo ko), però è pure la formazione che pareggia di più (già 5 volte su 7): il Modena terzo in classifica che vorrebbe dare l’assalto alla zona promozione diretta, è avvisato.

Sudtirol-Sampdoria, sabato ore 15

Il Sudtirol di Possanzini nello scorso turno ha perso la prima partita, anche male, indiscutibile 3-0 in casa della Juve Stabia. C’è dunque da capire se si è trattato di un incidente di percorso e se gli altoatesini sono capaci di ripartire di slancio e continuare a coltivare le ambizioni playoff, come dice la classifica. E, probabilmente, i mezzi ci sarebbero anche. Esonerato Corradi, che ha guidato la peggior Samp della storia, in queste ore si sta definendo l’arrivo di Luca D’Angelo in panchina ma chissà che ruolo potrà avere nella partita col Sudtirol, avrà pochissime ore per conoscere il gruppo blucerchiato in questi giorni allenato da Lombardo. Però, potrebbe essere la scelta giusta, al termine di un infinito casting: D’Angelo è il classico allenatore di categoria, con un buon curriculum (due finali playoff perse, con Pisa e Spezia) che sa cosa vuol dire lottare per la salvezza (leggendario il modo con cui mantenne in B lo Spezia, portandolo poi a un passo dalla A nella stagione successiva). Certo, la situazione della Samp, ultima assieme al Catanzaro, è pessima. Ma ricorda molto quella che D’Angelo trovò allo Spezia e che con pazienza risolse brillantemente. Chissà se andrà così anche stavolta

Catanzaro-Ascoli, sabato ore 17.15

Segnali di vita dal Catanzaro: col 2-2 di Verona nell’anticipo di venerdì scorso, Gorgone ha salvato la panchina, portando un briciolo di speranza nel clan calabrese ma la sua posizione resta sotto osservazione e serviranno altre conferme per evitare l’esonero. L’Ascoli nello scorso turno ha fatto un passo indietro con l’1-1 interno con l’Empoli, passando anche in svantaggio. Con l’entusiasmo di una piazza euforica però, si può andare lontano, considerato anche il fatto che i marchigiani hanno la miglior difesa del campionato (5 gol al passivo). Partita dunque che può dire quanto i bianconeri di Tomei possano ambire a un piazzamento nei playoff, mentre il Catanzaro ultimo assieme alla Sampdoria, cerca l’occasione per uscire dalle sabbie mobili della classifica.

Arezzo-Benevento, sabato ore 19.30

L’Arezzo di Bucchi è reduce dalla miglior prova stagionale: l’1-2 maturato in rimonta a Marassi sulla Samp, per la gioia dei tifosi toscani, giunti in massa al Ferraris, fiutavano una partita storica decisa dal gran gol di Luca Chierico, figlio d’arte di Odoacre. Ora però, servono conferme ma intanto, a dispetto di un organico non proprio da prima fascia, l’Arezzo è a -1 dalla zona playoff e a +4 su quella playout: davvero niente male. Il Benevento di Floro Flores è in serie positiva da quattro partite in cui ha raccolto 10 punti, oltre a balzare in zona playoff e proporsi come la migliore delle quattro squadre provenienti dalla C, primato che contendono all’Ascoli di Tomei, avanti di un punto. Per la Strega, è un po’ un’esame di maturità perché se la squadra torna dalla Toscana con un’altra vittoria, la classifica potrebbe farsi molto lunsinghiera, di quelle che fanno sognare. Va ricordato che con patron Vigorito il Benevento è già salito due volte in Serie A negli anni scorsi, massima serie lasciata per l’ultima volta nel 2021.

Palermo-Carrarese, domenica ore 15

Per il Palermo, l’occasione d’oro per andare ancora più in fuga, dopo essersi portato a +5 sul Mantova secondo, battuto a casa loro nello scorso turno (0-2). La squadra di Inzaghi, l’unica ancora imbattuta della B, ha raccolto 19 punti su 21, ha il miglior attacco (16 gol segnati) e la miglior differenza reti (+9). Giocando dopo quasi tutte le rivali, chissà che da qualche risultato arrivi lo spunto per un ulteriore allungo, anche se Inzaghi di sicuro guarderà molto a che cosa farà il Pisa (che due stagioni fa portò in A), nella partita successiva, coi toscani di scena al Bentegodi col Verona. E per quel che sta dicendo il campionato, la squadra di Bianco potrebbe diventare la principale antagonista del Palermo. I siciliani, di solito, in casa sono un rullo compressore ma attenzione alla Carrarese, resuscitata dall’arrivo di Guido Pagliuca in panchina, sempre vincente nelle sue due uscite (0-2 a Padova e 2-1 al Modena), con la squadra che scoppia di salute e che ha messo alle spalle l’inizio d’annata con Cioffi in panchina che aveva raccolto un solo punto in 5 gare. Pagliuca che non sarà in panchina. ha appena rimediato 3 giornate di squalifica per aver contestato e intimidito l’arbitro.

Verona-Pisa, domenica ore 17.15

Il Verona di Baroni, proveniente dalla A, a inizio stagione era quotato come la seconda forza del campionato, alle spalle del super Palermo. Ma non sta andando così: in 7 uscite l’Hellas ha perso già tre volte. Venerdì scorso, contro il Catanzaro fanalino di coda aveva l’occasione per riscattarsi e provare ad agganciare almeno la zona playoff. E invece coi calabresi è arrivato un deludente 2-2, con la nota lieta della terza doppietta di fila del colombiano Mosquera, capo cannoniere della B assieme a Cristian Shpendi del Cesena. Ma da una squadra proveniente dalla A, era lecito attendersi di più. E attenzione al Pisa di Bianco, la formazione che sta facendo meglio dopo la lunga sosta: due uscite e due vittorie convincenti, prima lo 0-3 di Vicenza, poi il 3-1 inflitto all’altra squadra proveniente dalla A, la Cremonese. Insomma, i toscani, ora al terzo posto assieme al Modena, sembrano avere le carte in regola per diventare “il vice Palermo”: la capolista ha 6 punti in più, è vero, ma quel margine è maturato nelle prime gare, quando il Pisa aveva buttato un paio di partite interne (lo 0-1 incassato dal Padova all’esordio e l’1-4 subito dall’Entella). Però ora è tutta un’altra squadra, si direbbe. E dal Bentegodi chissà se arriverà la conferma.