Il Vicenza ritrova il successo al Castellani: Rauti e Pellizzari stendono l'Empoli, Gallo respira

EMPOLI (Firenze) - Colpo esterno del Vicenza, che sblocca il digiuno di vittorie superando 2-0 l'Empoli al Castellani grazie alle reti di Rauti nel primo tempo e di Pellizzari nel finale. Tre punti d'oro per la squadra di Gallo, che esce dalla zona calda e inguaia i toscani, penalizzati nella ripresa dall'espulsione di Curto e incapaci di riaprire i giochi nonostante il gol annullato dal VAR a Cauz.