Il Vicenza ritrova il successo al Castellani: Rauti e Pellizzari stendono l'Empoli, Gallo respira
EMPOLI (Firenze) - Colpo esterno del Vicenza, che sblocca il digiuno di vittorie superando 2-0 l'Empoli al Castellani grazie alle reti di Rauti nel primo tempo e di Pellizzari nel finale. Tre punti d'oro per la squadra di Gallo, che esce dalla zona calda e inguaia i toscani, penalizzati nella ripresa dall'espulsione di Curto e incapaci di riaprire i giochi nonostante il gol annullato dal VAR a Cauz.
La cronaca del match
La gara si sblocca già al 20' con la stoccata di Rauti, abile a battere Seghetti con un tocco sotto dopo la sponda di Papetti sugli sviluppi di una punizione. L'Empoli tenta la reazione soprattutto con Ceesay e Popov, ma la svolta del match arriva al 56': Curto viene espulso con rosso diretto per una trattenuta su Morra lanciato a rete, lasciando i padroni di casa in dieci uomini. Nonostante l'inferiorità numerica, i toscani trovano il pari al 62' con Cauz, ma la rete viene annullata dal VAR per un fuorigioco iniziale di Shpendi. Gli ospiti gestiscono il margine, sfiorano il raddoppio con Merkaj e lo trovano definitivamente all'85' con Giulio Pellizzari, che trasforma in rete un pallone recuperato da Zonta su Zedadka (confermato dal VAR dopo il check per presunto fallo) e sigilla il definitivo 2-0.
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