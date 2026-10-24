Padova sorride con l'ex Juve, Belotti fa volare il Modena. Buio Cremonese

A prendersi la scena è poi il Modena , che travolge il Cesena con un netto 3-0. Grande protagonista Belotti , autore di una bella doppietta (quinto gol in campionato), mentre a completare il tris è un autogol di Frabotta , anche lui con un passato alla Juventus. I gialloblù confermano così il proprio ottimo momento e restano in scia alle prime posizioni, alimentando le ambizioni di alta classifica. Situazione opposta per i bianconeri, che non riescono più a vincere. Emozioni fino all’ultimo istante nella sfida tra Sudtirol e Sampdoria. I blucerchiati passano in vantaggio con Verschaeren, ma quando la vittoria sembra ormai a portata di mano arriva la beffa: al 96’, Molina trasforma un calcio di rigore e fissa il risultato sull’1-1 .

Un punto prezioso per gli altoatesini, che continuano a respirare aria di alta classifica e restano in corsa per la zona playoff. I blucerchiati, invece, non riescono a uscire dalle difficoltà e continuano a navigare in acque agitate. Infine, il Mantova reagisce subito dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Palermo e conquista una vittoria di misura contro l’Entella. A decidere l’incontro è Gliozzi, con una rete che basta ai lombardi per portare a casa tre punti importanti. Un successo di corto muso che permette al Mantova di ripartire immediatamente e di ritrovare fiducia dopo il passo falso della giornata precedente. Nella sfida delle 17:15, invece, l'Ascoli ha battuto il Catanzaro per un nettissimo 6-1 grazie alle reti di Gori (doppietta), Acampora, Gattoni, Corradini e Milanese. Inutile la rete di Koffi che al 18' aveva aperto il match. A chiudere il programma domenicale ci penseranno Arezzo-Benevento.