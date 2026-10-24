Padova sorride con l'ex Juve, Belotti fa volare il Modena. Cremonese, buio senza Licina
Avellino ko, festeggia il Padova con Zuelli
Il Padova ritrova il sorriso grazie allo 0-1 sul campo dell'Avellino. A decidere la sfida è Zuelli, ex Juventus, che regala agli ospiti tre punti preziosi dopo una striscia di tre sconfitte consecutive. Una battuta d’arresto per i biancoverdi, frenati davanti al proprio pubblico. Colpo esterno anche per la Juve Stabia, che supera la Cremonese per 0-1 grazie alla rete di Bellich. I campani interrompono così un periodo complicato e tornano a conquistare una vittoria dopo cinque giornate, provando a rilanciarsi in classifica. Continua invece il momento difficile dei grigiorossi, alle prese con un rendimento negativo e con l’assenza di Licina: la squadra resta in zona retrocessione e ha bisogno di una svolta per invertire la rotta.
Modena show con Belotti, Samp beffata
A prendersi la scena è poi il Modena, che travolge il Cesena con un netto 3-0. Grande protagonista Belotti, autore di una bella doppietta (quinto gol in campionato), mentre a completare il tris è un autogol di Frabotta, anche lui con un passato alla Juventus. I gialloblù confermano così il proprio ottimo momento e restano in scia alle prime posizioni, alimentando le ambizioni di alta classifica. Situazione opposta per i bianconeri, che non riescono più a vincere. Emozioni fino all’ultimo istante nella sfida tra Sudtirol e Sampdoria. I blucerchiati passano in vantaggio con Verschaeren, ma quando la vittoria sembra ormai a portata di mano arriva la beffa: al 96’, Molina trasforma un calcio di rigore e fissa il risultato sull’1-1.
Un punto prezioso per gli altoatesini, che continuano a respirare aria di alta classifica e restano in corsa per la zona playoff. I blucerchiati, invece, non riescono a uscire dalle difficoltà e continuano a navigare in acque agitate. Infine, il Mantova reagisce subito dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Palermo e conquista una vittoria di misura contro l’Entella. A decidere l’incontro è Gliozzi, con una rete che basta ai lombardi per portare a casa tre punti importanti. Un successo di corto muso che permette al Mantova di ripartire immediatamente e di ritrovare fiducia dopo il passo falso della giornata precedente. Ora in campo Catanzaro-Ascoli. A chiudere il programma domenicale ci penseranno Arezzo-Benevento.
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