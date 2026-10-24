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Padova sorride con l'ex Juve, Belotti fa volare il Modena. Cremonese, buio senza Licina

Continua il momento d'oro dell'attaccante con i gialloblù, Sampdoria beffata nel finale: tutti i risultati dell'ottava giornata di Serie B
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Pubblicato il 24.10.2026, 17:22

4 min

Serie BRisultati
Giornata nel segno degli ex Juventus in Serie B Da Zuelli, decisivo nel successo del Padova sul campo dell'Avellino, a Frabotta, sfortunat nel netto 3-0 del Modena contro il Cesena, passando per un Belotti ancora protagonista con una doppietta. Sorride anche la Juve Stabia, che espugna una Cremonese in difficoltà senza Licina, e il Mantova, capace di reagire immediatamente dopo il ko nello scontro diretto con il Palermo. Spettacolo e tensione anche nella sfida tra Sudtirol e Sampdoria, con i blucerchiati ripresi al 96'.

Avellino ko, festeggia il Padova con Zuelli

Il Padova ritrova il sorriso grazie allo 0-1 sul campo dell'Avellino. A decidere la sfida è Zuelli, ex Juventus, che regala agli ospiti tre punti preziosi dopo una striscia di tre sconfitte consecutive. Una battuta d’arresto per i biancoverdi, frenati davanti al proprio pubblicoColpo esterno anche per la Juve Stabia, che supera la Cremonese per 0-1 grazie alla rete di Bellich. I campani interrompono così un periodo complicato e tornano a conquistare una vittoria dopo cinque giornate, provando a rilanciarsi in classifica. Continua invece il momento difficile dei grigiorossi, alle prese con un rendimento negativo e con l’assenza di Licina: la squadra resta in zona retrocessione e ha bisogno di una svolta per invertire la rotta.

 

 

Modena show con Belotti, Samp beffata

A prendersi la scena è poi il Modena, che travolge il Cesena con un netto 3-0. Grande protagonista Belotti, autore di una bella doppietta (quinto gol in campionato), mentre a completare il tris è un autogol di Frabotta, anche lui con un passato alla Juventus. I gialloblù confermano così il proprio ottimo momento e restano in scia alle prime posizioni, alimentando le ambizioni di alta classifica. Situazione opposta per i bianconeri, che non riescono più a vincere. Emozioni fino all’ultimo istante nella sfida tra Sudtirol e Sampdoria. I blucerchiati passano in vantaggio con Verschaeren, ma quando la vittoria sembra ormai a portata di mano arriva la beffa: al 96’, Molina trasforma un calcio di rigore e fissa il risultato sull’1-1.

 

 

Un punto prezioso per gli altoatesini, che continuano a respirare aria di alta classifica e restano in corsa per la zona playoff. I blucerchiati, invece, non riescono a uscire dalle difficoltà e continuano a navigare in acque agitate. Infine, il Mantova reagisce subito dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Palermo e conquista una vittoria di misura contro l’Entella. A decidere l’incontro è Gliozzi, con una rete che basta ai lombardi per portare a casa tre punti importanti. Un successo di corto muso che permette al Mantova di ripartire immediatamente e di ritrovare fiducia dopo il passo falso della giornata precedente. Ora in campo Catanzaro-Ascoli. A chiudere il programma domenicale ci penseranno Arezzo-Benevento.

 

 

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