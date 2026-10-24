Padova sorride con l'ex Juve, Belotti fa volare il Modena. Cremonese, buio senza Licina

Giornata nel segno degli ex Juventus in Serie B Da Zuelli, decisivo nel successo del Padova sul campo dell'Avellino, a Frabotta, sfortunat nel netto 3-0 del Modena contro il Cesena, passando per un Belotti ancora protagonista con una doppietta. Sorride anche la Juve Stabia, che espugna una Cremonese in difficoltà senza Licina, e il Mantova, capace di reagire immediatamente dopo il ko nello scontro diretto con il Palermo. Spettacolo e tensione anche nella sfida tra Sudtirol e Sampdoria, con i blucerchiati ripresi al 96'.

Avellino ko, festeggia il Padova con Zuelli

Il Padova ritrova il sorriso grazie allo 0-1 sul campo dell'Avellino. A decidere la sfida è Zuelli, ex Juventus, che regala agli ospiti tre punti preziosi dopo una striscia di tre sconfitte consecutive. Una battuta d’arresto per i biancoverdi, frenati davanti al proprio pubblico. Colpo esterno anche per la Juve Stabia, che supera la Cremonese per 0-1 grazie alla rete di Bellich. I campani interrompono così un periodo complicato e tornano a conquistare una vittoria dopo cinque giornate, provando a rilanciarsi in classifica. Continua invece il momento difficile dei grigiorossi, alle prese con un rendimento negativo e con l’assenza di Licina: la squadra resta in zona retrocessione e ha bisogno di una svolta per invertire la rotta.