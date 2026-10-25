Il Palermo vince ancora: Johnsen e Vavassori stendono la Carrarese. Verona, che beffa

Il Palermo di Filippo Inzaghi si conferma una delle squadre più in forma di questa Serie B, nonché la regina del campionato cadetto. I rosanero si trovano infatti a 22 punti in cima alla classifica, addirittura a +5 sul Mantova, attualmente al secondo posto e a consolidare ulteriormente la posizione della squadra siciliana ci ha pensato la vittoria ottenuta oggi al Renzo Barbera contro la Carrarese. La squadra di Inzaghi apre le marcature con il solito Johnsen, autore finora di 5 gol e 5 assist a dimostrazione di uno stato di forma straripante. Nel secondo tempo l'ago della bilancia viene riportato al centro da Rubino, ma il pareggio della squadra di Carrara dura soltanto 6': all'80', infatti, Vavassori riporta i padroni di casa in vantaggio, consegnando tre punti pesanti ai rosanero.