Il Palermo vince ancora: Johnsen e Vavassori stendono la Carrarese. Verona, che beffa
Il Palermo di Filippo Inzaghi si conferma una delle squadre più in forma di questa Serie B, nonché la regina del campionato cadetto. I rosanero si trovano infatti a 22 punti in cima alla classifica, addirittura a +5 sul Mantova, attualmente al secondo posto e a consolidare ulteriormente la posizione della squadra siciliana ci ha pensato la vittoria ottenuta oggi al Renzo Barbera contro la Carrarese. La squadra di Inzaghi apre le marcature con il solito Johnsen, autore finora di 5 gol e 5 assist a dimostrazione di uno stato di forma straripante. Nel secondo tempo l'ago della bilancia viene riportato al centro da Rubino, ma il pareggio della squadra di Carrara dura soltanto 6': all'80', infatti, Vavassori riporta i padroni di casa in vantaggio, consegnando tre punti pesanti ai rosanero.
Il Pisa raggiunge l'Hellas Verona nel finale
Continua il periodo complicato dell'Hellas Verona: terza partita consecutiva senza vincere dopo il pareggio odierno contro il Pisa. Al Bentegodi vanno in vantaggio i gialloblù al 51' con Iannoni, ma all'84' arriva il pareggio ospite firmato Marras. Nel recupero i padroni di casa rimangono in 10 per il rosso diretto a Lella. L'Hellas manca l'aggancio in zona playoff con 9 punti in classifica, mentre i toscani salgono a quota 14.
Serie B, la classifica dopo 8 giornate
Palermo 22; Mantova 17; Modena 16; Ascoli 15; Benevento, Pisa 14; Sudtirol 13; Avellino 11; Padova, Arezzo 10; Hellas Verona, Virtus Entella, Vicenza 9; Juve Stabia, Cesena 8; Carrarese, Empoli 7; Cremonese 6; Sampdoria 5; Catanzaro 4.
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