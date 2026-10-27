Modena, il canto del Gallo Belotti vale altri tre punti. Samp sprofondo rosso: ko anche con l'Ascoli
Il Modena del Gallo Belotti vince ancora e lo fa in casa del Vicenza: la squadra di Galloppa inizia nel peggiore dei modi con l'autogol di Nieling che consegna l'iniziale vantaggio al club biancorosso. L'1-0 dura pochissimo, perché ad entrare in scena è il solito Belotti che al 17' rimette il match in parità. La gara resta ferma su un solido equilibrio fino agli ultimi istanti di gara, con Ambrosino che nel finale manda in visibilio i tifosi gialloblù consegnando al Modena tre punti vitali che valgono il secondo posto in classifica alle spalle del Palermo in Serie B. Nulla da fare, invece, per la Sampdoria che nonostante il cambio allenatore - fuori Corrado, dentro D'Angelo - non riesce a portare a casa punti. Ad avere la meglio è stato l'Ascoli, che con Silipo prima e l'autogol di Abilgaard poi, conquista un'importante vittoria ed il terzo posto in classifica a quota 18. La Samp resta ancorata all'ultimo posto assieme al Catanzaro a 5 punti, con la squadra di Carrara che ha agguantato il pareggio nel finale contro il Benevento: Salvemini apre le marcature, Buso chiude la gara in parità.
Serie B: vincono Cremonese, Padova ed Empoli
La Cremonese dell'assente Licina - in prestito dalla Juventus -, rimasto fuori a causa di un affaticamento muscolare, fa la voce grossa contro il Mantova, che perde posizioni in classifica e cade sotto i colpi di Bonazzoli e Nasti. I grigiorossi si portano a 9 punti in classifica allontando parzialmente le posizioni pericolose. Il club biancorosso resta fermo a quota 17, costretta a raccogliere la seconda sconfitta in tre partite. Vince anche il Padova contro il Sudtirol con un secco 2-0: Artistico apre le marcature, Capelli mette il sigillo alla gara e porta 3 punti alla squadra di casa che aggancia proprio il club altoatesino. Vittoria per il Cesena di Diamanti contro un Empoli in grande difficoltà: Shpendi apre le marcature nel primo tempo, Saporiti riporta i toscani in partita con Seghetti che condanna i suoi con un autogol a 15' dalla fine. Espulso nel finale Stiven Shpendi, fratello dell'autore del gol per il Cesena. Tirelli e Adamo consegnano un punto a testa ad Entella e Avellino nell'adrenalinica sfida di giornata.
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