Modena, il canto del Gallo Belotti vale altri tre punti. Samp sprofondo rosso: ko anche con l'Ascoli

Il Modena del Gallo Belotti vince ancora e lo fa in casa del Vicenza: la squadra di Galloppa inizia nel peggiore dei modi con l'autogol di Nieling che consegna l'iniziale vantaggio al club biancorosso. L'1-0 dura pochissimo, perché ad entrare in scena è il solito Belotti che al 17' rimette il match in parità. La gara resta ferma su un solido equilibrio fino agli ultimi istanti di gara, con Ambrosino che nel finale manda in visibilio i tifosi gialloblù consegnando al Modena tre punti vitali che valgono il secondo posto in classifica alle spalle del Palermo in Serie B. Nulla da fare, invece, per la Sampdoria che nonostante il cambio allenatore - fuori Corrado, dentro D'Angelo - non riesce a portare a casa punti. Ad avere la meglio è stato l'Ascoli, che con Silipo prima e l'autogol di Abilgaard poi, conquista un'importante vittoria ed il terzo posto in classifica a quota 18. La Samp resta ancorata all'ultimo posto assieme al Catanzaro a 5 punti, con la squadra di Carrara che ha agguantato il pareggio nel finale contro il Benevento: Salvemini apre le marcature, Buso chiude la gara in parità.