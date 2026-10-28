Pisa-Palermo, 3-3 show: Modena a -4. Il Verona vince di misura, Harroui gol. Carrarese ok con l'Arezzo
Partita clamorosa quella andata in scena allo Stadio Romeo Anconetani: il Pisa si porta in vantaggio di due reti nel primo tempo grazie alla doppietta di Pittarello che manda inizialmente in visibilio il tifo nerazzurro. I secondi 45' segnano, invece, una svolta incredibile nel corso del match: ancora un gol di Johnsen dimezza lo svantaggio, Peda rimette la gara in equilibrio e Vavassori sigla, al 70', la rete del 3-2 che vale il completamento della rimonta. Purtroppo i tre gol non bastano al club rosanero, costretto a subire la rete di Marras all'80' che vale il pareggio definitivo. Il Palermo resta in testa alla classifica a quota 23, con il Modena che ha accorciato le distanze con la vittoria di ieri targata Belotti.
Serie B: vincono Carrarese e Verona
Carrarese ed Arezzo fanno tutto negli ultimi 10 minuti: i padroni di casa si portano in vantaggio con Topalovic all'83' per poi raddoppiare al 90' con Parlanti. Pattarello nel recupero sigla il calcio di rigore del 2-1 definitivo che non permette al club granata di evitare la sconfitta. Il Verona porta a casa tre punti fondamentali in uno stadio difficile come il Romeo Menti, contro la Juve Stabia. Gli scaligeri la risolvono quasi allo scadere, con Harroui che all 87' permette alla propria squadra di tornare alla vittoria dopo tre partite senza successi in Serie B.
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