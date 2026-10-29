Il derby Sampdoria-Entella visibile su Dazn anche in modalità gratuita
Sabato 31 ottobre alle 19:30 i riflettori sulla sfida in programma allo Stadio Luigi Ferraris e valido per la 10ª giornata di campionato
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TORINO - Un altro derby in diretta gratuita su Dazn: sabato 31 ottobre alle 19:30 i riflettori della Serie BKT si accendono sul derby ligure tra Sampdoria e Virtus Entella, in programma allo Stadio Luigi Ferraris e valido per la 10ª giornata di campionato.
In una sfida che va oltre il semplice valore della classifica, blucerchiati e biancocelesti si affrontano in un match carico di rivalità e orgoglio territoriale. La Sampdoria cerca una vittoria davanti al proprio pubblico dopo un inizio difficoltoso in campionato, mentre la Virtus Entella arriva a Genova con l'obiettivo di riprendere la corsa verso la zona alta della classifica e guadagnare punti pesanti in uno degli appuntamenti più sentiti della stagione.
Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita. Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Emirates FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.
In una sfida che va oltre il semplice valore della classifica, blucerchiati e biancocelesti si affrontano in un match carico di rivalità e orgoglio territoriale. La Sampdoria cerca una vittoria davanti al proprio pubblico dopo un inizio difficoltoso in campionato, mentre la Virtus Entella arriva a Genova con l'obiettivo di riprendere la corsa verso la zona alta della classifica e guadagnare punti pesanti in uno degli appuntamenti più sentiti della stagione.
Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita. Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Emirates FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.
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