Al Modena non basta Belotti: 1-1 contro il Mantova. Colpo Cremonese: Benevento ko

Dopo diverse stagioni sottotono, Andrea Belotti sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Da quando è sbarcato a Modena il Gallo ha messo a segno sette reti in altrettante sfide trascinando i Canarini nelle zone nobili della classifica di Serie B. L'attaccante ex Torino ha colpito anche contro il Mantova trovando la via del gol per la sesta gara consecutiva. Mentre i ragazzi di Galloppa pregustavano la terza vittoria consecutiva, però, ecco il pareggio di Spinacce, entrato in avvia di ripresa al posto di Gliozzi, a ristabilire l'equilibrio a cinque minuti dal novantesimo. Stesso punteggio nel match tra Südtirol e Cesena, con Shpendi a rispondere al momentaneo vantaggio dei padroni di casa siglato nella prima frazione di gioco da Rispoli. Esulta invece la Cremonese che davanti ai propri tifosi batte il Benevento con le reti di Berti e Nasti arrivate nei finali di tempo.