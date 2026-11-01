Pisa ko ad Avellino, Comolli ancora senza vittorie. Tris Verona alla Carrarese, pari Arezzo-Ascoli
Colpo dell'Avellino di Alessandro Nesta, che supera 2-0 il Pisa grazie alle reti di Di Maggio al 27' e Russo al 59'. Una vittoria che rilancia gli irpini dopo tre gare senza successi e li porta al sesto posto con 15 punti, gli stessi dei nerazzurri, scivolati in ottava posizione e ancora senza vittorie sotto la nuova gestione societaria di Comolli, il dirigente ex Juventus nominato presidente e amministratore delegato lo scorso 19 ottobre. Il Verona travolge la Carrarese 3-0 al Bentegodi e conquista tre punti preziosi. La formazione scaligera chiude i conti già nel primo tempo grazie alle reti di Harroui al 10', Mosquera al 22' e Sarr al 38'. Con questo successo, il Verona sale a 15 punti e balza al quinto posto in classifica, agganciando Avellino, Benevento e Pisa. Situazione più complicata per la Carrarese, che resta ferma a 10 punti e scivola al quindicesimo posto, appena sopra la zona playout e con una sola lunghezza di vantaggio sul Vicenza sedicesimo, che deve ancora giocare contro il Palermo.
I due pareggi
Finisce invece senza reti la sfida tra Arezzo e Ascoli: lo 0-0 consente ai marchigiani di consolidare il terzo posto a quota 19 punti, a una sola lunghezza dal Modena secondo e a quattro dal Palermo capolista (in campo nel posticipo= mentre i toscani salgono a 11 punti, occupando la tredicesima posizione. Emozioni e quattro gol al Castellani, dove Empoli e Juve Stabia pareggiano 2-2: campani avanti al 33' con Di Nardo, rimonta azzurra firmata da Popov al 39' e Saporiti al 44', prima del definitivo pareggio al 59', ancora con Di Nardo, decisivo nella deviazione sulla conclusione di Maistro. Un punto che serve poco a entrambe: la Juve Stabia sale a 9 punti, al diciassettesimo posto, condizionata anche dai quattro punti di penalizzazione, mentre l'Empoli resta in piena zona retrocessione, diciottesimo con appena 8 punti.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS