Pisa ko ad Avellino, Comolli ancora senza vittorie. Tris Verona alla Carrarese, pari Arezzo-Ascoli

Colpo dell'Avellino di Alessandro Nesta, che supera 2-0 il Pisa grazie alle reti di Di Maggio al 27' e Russo al 59'. Una vittoria che rilancia gli irpini dopo tre gare senza successi e li porta al sesto posto con 15 punti, gli stessi dei nerazzurri, scivolati in ottava posizione e ancora senza vittorie sotto la nuova gestione societaria di Comolli, il dirigente ex Juventus nominato presidente e amministratore delegato lo scorso 19 ottobre. Il Verona travolge la Carrarese 3-0 al Bentegodi e conquista tre punti preziosi. La formazione scaligera chiude i conti già nel primo tempo grazie alle reti di Harroui al 10', Mosquera al 22' e Sarr al 38'. Con questo successo, il Verona sale a 15 punti e balza al quinto posto in classifica, agganciando Avellino, Benevento e Pisa. Situazione più complicata per la Carrarese, che resta ferma a 10 punti e scivola al quindicesimo posto, appena sopra la zona playout e con una sola lunghezza di vantaggio sul Vicenza sedicesimo, che deve ancora giocare contro il Palermo.