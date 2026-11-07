Cheddira risponde a Siatounis, l'Avellino strappa il pari a Benevento. Mantova fermato dal Verona

Il sabato di Serie B si apre con due vittorie interne per 1-0 e due pareggi per 2-2. Un gol di Sibilli dopo 2 minuti basta alla Juve Stabia per avere la meglio sull'Arezzo, mentre il Cesena supera il Catanzaro fanalino di coda grazie alla rete di Gelli nel finale. Gol e spettacolo nelle altre due sfide delle 15. Il Padova passa due volte in vantaggio prima con Artistico e poi con Pastino ma si fa raggiungere entrambe le volte da Ceesay e Distefano che consentono all'Empoli di strappare un punto in trasferta. Dinamica analoga nel match tra Pisa e Sudtirol: padroni di casa avanti con Tramoni e raggiunti da Vasic, poi il nuovo vantaggio firmato da Leris prima che ancora Vasic fissi il punteggio sul 2-2.