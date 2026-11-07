Cheddira risponde a Siatounis, l'Avellino strappa il pari a Benevento. Mantova fermato dal Verona
Il sabato di Serie B si apre con due vittorie interne per 1-0 e due pareggi per 2-2. Un gol di Sibilli dopo 2 minuti basta alla Juve Stabia per avere la meglio sull'Arezzo, mentre il Cesena supera il Catanzaro fanalino di coda grazie alla rete di Gelli nel finale. Gol e spettacolo nelle altre due sfide delle 15. Il Padova passa due volte in vantaggio prima con Artistico e poi con Pastino ma si fa raggiungere entrambe le volte da Ceesay e Distefano che consentono all'Empoli di strappare un punto in trasferta. Dinamica analoga nel match tra Pisa e Sudtirol: padroni di casa avanti con Tramoni e raggiunti da Vasic, poi il nuovo vantaggio firmato da Leris prima che ancora Vasic fissi il punteggio sul 2-2.
Pari Benevento-Avellino, domani tocca al Modena
Nella gara delle 17:15 il Mantova non va oltre lo 0-0 con l'Hellas Verona: vincendo si sarebbe riportato al secondo posto solitario. Finisce 1-1 invece il derby campano tra Benevento e Avellino. Succede tutto nel giro di pochi minuti del secondo tempo: la squadra di Floro Flores in vantaggio con Siatounis, pareggio dei ragazzi di Nesta firmato Cheddira. L'undicesima giornata di Serie B si chiuderà domani con Virtus Entella-Modena, Carrarese-Sampdoria e Vicenza-Cremonese. Occhi puntati sul Modena, che in caso di successo andrebbe secondo da solo alle spalle del Palermo.
La classifica aggiornata della Serie B
Palermo 27; Ascoli, Modena* 20; Mantova 19; Hellas Verona, Avellino, Benevento, Pisa 16; Sudtirol, Padova, Cesena 15; Juve Stabia, Cremonese* 12; Arezzo 11; Virtus Entella*, Carrarese* 10; Vicenza*, Empoli 9; Sampdoria* 8; Catanzaro 6.
*Una partita in meno.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS