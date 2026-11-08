Montevago alla Belotti, Modena secondo. Bonazzoli trascina la Cremonese, vince ancora la Sampdoria

CHIAVARI - Il Modena non si ferma e conquista tre punti pesantissimi nell'undicesima giornata di Serie B, superando 2-0 la Virtus Entella grazie a uno scatenato Daniele Montevag o. L'attaccante gialloblù, preferito dal primo minuto ad Andrea Belotti, decide la sfida con una doppietta lampo: al 6' sblocca il risultato su assist di Brugman, mentre al 10' approfitta di un errore difensivo di Vignali per firmare il raddoppio. L'Entella prova a reagire, ma non riesce a riaprire la partita e chiude anche in dieci per l'espulsione di Tiritiello all'87'. La formazione di Galloppa sale così a 23 punti, consolidando il secondo posto e portandosi a quattro lunghezze dal Palermo capolista, fermo a 27. L'Entella resta invece a quota 10 punti, al sedicesimo posto, in piena lotta per la salvezza.

Tutino regala la vittoria alla Samp

Sorride anche la Sampdoria, che conquista una preziosissima vittoria esterna battendo 1-0 la Carrarese allo stadio dei Marmi. A decidere il confronto è Gennaro Tutino al 23', bravo a finalizzare una rapida ripartenza blucerchiata su assist di Begic. I padroni di casa reagiscono e sfiorano il pareggio, colpendo due traverse con Rubino e Topalovic, ma la formazione allenata da Luca D'Angelo resiste fino al triplice fischio. Per la Sampdoria è il secondo successo consecutivo, una vittoria che vale l'aggancio a quota 11 punti e il momentaneo quindicesimo posto, fuori dalla zona playout. La Carrarese rimane invece ferma a 10 punti, scivolando al diciassettesimo posto, alle spalle dell'Entella per differenza reti.

Doppio Bonazzoli, poker Cremonese

La Cremonese conquista il successo sul campo del Vicenza per 4-1. A sbloccare il risultato è Bonazzoli al 38', ma i padroni di casa reagiscono immediatamente trovando il pareggio con Merkaj al 41'. Nella ripresa i grigiorossi tornano in vantaggio grazie alla rete di Pezzella al 51', prima del definitivo allungo firmato ancora da Bonazzoli, a segno su calcio di rigore all'80', e Stuckler allo scoccare del 90'. Una doppietta pesantissima per l'attaccante della Cremonese, che trascina i suoi verso tre punti preziosi che valgono il nono posto in compagnia di Padova e Cesena, a -1 dalla zona playoff. Per il Vicenza terza battuta d'arresto consecutiva e piena zona retrocessione.

