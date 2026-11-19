- Riflettori puntati su i due bomber, tra i protagonisti più attesi di, sfida inaugurale della 12esima giornata di Serie BKT chequando al Bentegodi prenderà il via un match importante per la classifica di entrambe le squadre. A fare gli onori di casa sarà l’Hellas Verona, che ha chiuso prima della sosta per le Nazionali una serie positiva di ben cinque giornate e che sta cercando di migliorare la propria classifica. Trasferta in Veneto per il Cesena che, sotto la guida di Alessandro, si trova a solo una lunghezza dalla zona playoff, con appena due sconfitte all’attivo e ben sei pareggi. Due squadre pronte a darsi battaglia per conquistare tre punti potenzialmente decisivi in una classifica cortissima, che vede ben otto formazioni racchiuse in appena due punti.

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita. Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Emirates FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.