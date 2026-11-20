Il Cesena fa il colpo al Bentegodi. Nell’anticipo della 12ª giornata di Serie B la squadra di Alessandro Diamanti ha battuto 2-0 il Verona e ha conquistato tre punti che valgono il sorpasso in classifica proprio sugli scaligeri. I romagnoli salgono a 18 punti e al quinto posto, mentre i gialloblù restano fermi a 16 e perdono dopo cinque partite di campionato senza sconfitte. L’avvio è tutto del Cesena. Al 7' Frabotta parte sulla sinistra e mette in mezzo un pallone a mezza altezza: Francesconi lo colpisce al volo di sinistro e batte Perilli. Il Verona prova a reagire con il possesso palla e spinge soprattutto sulle fasce con Zappa e Harroui, ma non riesce quasi mai a impensierire la difesa ospite. Al contrario, sono i romagnoli ad andare più vicini al raddoppio con Pagano.