Colpo Cesena al Bentegodi, Verona di Baroni ko: decisivi Francesconi e Shpendi
Il Cesena fa il colpo al Bentegodi. Nell’anticipo della 12ª giornata di Serie B la squadra di Alessandro Diamanti ha battuto 2-0 il Verona e ha conquistato tre punti che valgono il sorpasso in classifica proprio sugli scaligeri. I romagnoli salgono a 18 punti e al quinto posto, mentre i gialloblù restano fermi a 16 e perdono dopo cinque partite di campionato senza sconfitte. L’avvio è tutto del Cesena. Al 7' Frabotta parte sulla sinistra e mette in mezzo un pallone a mezza altezza: Francesconi lo colpisce al volo di sinistro e batte Perilli. Il Verona prova a reagire con il possesso palla e spinge soprattutto sulle fasce con Zappa e Harroui, ma non riesce quasi mai a impensierire la difesa ospite. Al contrario, sono i romagnoli ad andare più vicini al raddoppio con Pagano.
Raddoppio di Shpendi su rigore
Nella ripresa Mulattieri ha l’occasione buona per il pareggio, ma calcia al volo e manda alto. Al 65' arriva il colpo che chiude la partita: dopo una revisione al Var, l’arbitro assegna un rigore per un contatto di Frese su Fiori. Dal dischetto Shpendi incrocia di destro e firma lo 0-2, il suo nono gol stagionale. Nel finale Ekuban ha la palla per riaprire la partita, ma la sua conclusione di testa finisce sopra la traversa. Il Cesena difende il vantaggio fino al fischio finale senza troppi problemi.
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