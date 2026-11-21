La Samp non si ferma più, tris al Benevento. Vincono anche Modena e Sudtirol
Tutino, Insigne e Mezzotero affondano i campani, pari show tra Ascoli e Vicenza
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Il Modena batte 2-0 la Juve Stabia nel match valido per la dodicesima giornata di Serie B e si avvicina alla vetta, portandosi a meno uno dal Palermo, attualmente in campo contro il Catanzaro. Ambrosino sblocca il risultato al 25' della ripresa, Bozhanaj raddoppia al 31'. In zona playoff rallenta l'Ascoli, che non va oltre il pareggio casalingo contro il Vicenza (2-2), mentre risale il Sudtirol, che piega di misura la Cremonese (1-0) grazie alla rete nei primi minuti di Stivanello. Prosegue la striscia positiva della Sampdoria, che travolge 3-1 il Benevento e infila la terza vittoria consecutiva, mentre la Carrarese si aggiudica la sfida salvezza contro l'Entella (1-0).
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