Pohjanpalo per tornare a volare
Resettare e ripartire. Per fortuna il Palermo torna in campo subito, così c’è poco tempo per stare a rimuginare su quello che è successo sabato scorso a Catanzaro. La prima sconfitta della stagione non ha lasciato grandi strascichi in classifica (si è avvicinato solo il Modena, la terza è ancora a 6 punti), ma è chiaro che va subito cancellata contro il Sudtirol. «Un inciampo può capitare, l’importante è che resti solo un brutto ricordo - osserva Pippo Inzaghi -. La squadra è carica, tornerà a fare quello che ha fatto nelle precedenti tredici partite prima di Catanzaro». Superpippo si riferisce alla lunga striscia di imbattibilità del Palermo fra campionato e Coppa Italia, una serie che è arrivata al capolinea proprio sabato scorso, in una giornata in cui i rosanero hanno perso un po’ la bussola. «Quella partita conferma che in Serie B non ci sono partite facili, contro nessuno - continua il tecnico rosanero -. Se il Palermo non giocherà sempre al massimo, ogni gara nasconderà delle insidie. Ho grande rispetto per il Sudtirol. Se pareggi in casa del Pisa e batti la Cremonese, vuol dire che hai dei contenuti. Noi, però, pensiamo a fare la nostra partita, per di più giochiamo davanti alla nostra gente». Il Barbera può essere il grande alleato per la riscossa, un po’ come lo è stato fin qui con cinque vittorie su cinque. A spingere saranno ancora in trentamila (o quasi) tifosi, in più non ci saranno più divisioni fra gli ultrà della curva Nord. «Sono convinto che sarà straordinario - dice Inzaghi -. Con la spinta della nostra gente, faremo una grande partita». Scelte obbligate a causa degli infortuni, davanti torna Pohjanpalo. L’unico dubbio fra Mazzitelli e Strefezza, con il brasiliano che può tornare in lista al posto del centrocampista. Il verdetto dopo la rifinitura di stamattina.
Qui Sudtirol
Il Palermo fa meno paura. Il Sudtirol arriva al Barbera forte della vittoria di misura ottenuta sabato contro la Cremonese e vorrebbe sfruttare la caduta dei rosanero a Catanzaro per portare a casa un risultato positivo. Dovrà farlo senza il match winner dell'ultima sfida al Druso: Stivanello, espulso nel recupero con la Cremonese, salterà quindi la trasferta in Sicilia per squalifica. L'assenza del difensore si aggiunge a un folto elenco di indisponibili: Possanzini dovrà fare a meno dei lungodegenti Bjarkason, El Kouakibi e Varnier oltre a Zeroli, che si è sottoposto a esami strumentali al retto femorale della gamba destra che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare. Rientra Vasic, ex di turno, dalla squalifica. L’allenatore può comunque essere felice per le buonissime risposte fornite da Burnete, suo l’assist a Stivanello, Simone Davi - schierato nei tre di difesa - e del 17enne Schrott, che dovrebbe essere confermato a centrocampo. Possibile l’impiego part-time per Vasco Lopes, uscito stremato dal match di sabato. In difesa dovrebbero rivedersi Stabile e Veroli, con Simone Davi spostato sulla sinistra a centrocampo. Il ritorno di Vasic potrebbe portare Possanzini a tornare al modulo con almeno un trequartista, dopo il 3-5-2 utilizzato sabato.
Sblocca la news esclusiva
Mensile
Abbonamento Plus+€ 5,90al meseAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Annuale
Abbonamento Plus+€ 49,90all'annoAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Sei già abbonato?
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS