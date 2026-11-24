Resettare e ripartire. Per fortuna il Palermo torna in campo subito, così c’è poco tempo per stare a rimuginare su quello che è successo sabato scorso a Catanzaro. La prima sconfitta della stagione non ha lasciato grandi strascichi in classifica (si è avvicinato solo il Modena, la terza è ancora a 6 punti), ma è chiaro che va subito cancellata contro il Sudtirol. «Un inciampo può capitare, l’importante è che resti solo un brutto ricordo - osserva Pippo Inzaghi -. La squadra è carica, tornerà a fare quello che ha fatto nelle precedenti tredici partite prima di Catanzaro». Superpippo si riferisce alla lunga striscia di imbattibilità del Palermo fra campionato e Coppa Italia, una serie che è arrivata al capolinea proprio sabato scorso, in una giornata in cui i rosanero hanno perso un po’ la bussola. «Quella partita conferma che in Serie B non ci sono partite facili, contro nessuno - continua il tecnico rosanero -. Se il Palermo non giocherà sempre al massimo, ogni gara nasconderà delle insidie. Ho grande rispetto per il Sudtirol. Se pareggi in casa del Pisa e batti la Cremonese, vuol dire che hai dei contenuti. Noi, però, pensiamo a fare la nostra partita, per di più giochiamo davanti alla nostra gente». Il Barbera può essere il grande alleato per la riscossa, un po’ come lo è stato fin qui con cinque vittorie su cinque. A spingere saranno ancora in trentamila (o quasi) tifosi, in più non ci saranno più divisioni fra gli ultrà della curva Nord. «Sono convinto che sarà straordinario - dice Inzaghi -. Con la spinta della nostra gente, faremo una grande partita». Scelte obbligate a causa degli infortuni, davanti torna Pohjanpalo. L’unico dubbio fra Mazzitelli e Strefezza, con il brasiliano che può tornare in lista al posto del centrocampista. Il verdetto dopo la rifinitura di stamattina.