Trentatré gol in dieci partite. Il tredicesimo turno di Serie BKT è la più prolifica della stagione e supera il precedente primato di 30 reti, condiviso dalla seconda e dalla settima giornata. Dopo i 24 gol di martedì, se ne aggiungono nove nelle quattro gare di mercoledì. Il Mantova batte 3-0 l'Arezzo e sale al terzo posto in classifica con 22 punti. Spinaccè apre all'11' su assist di Kouda, che nella ripresa firma il raddoppio su rigore al 67'. Al 76' Bragantini chiude i conti sul cross basso di Benaïssa . La squadra di Modesto ritrova così il successo dopo quattro partite. Quarta vittoria consecutiva per la Sampdoria , che passa 2-1 a Padova grazie alla doppietta di Mezzotero . L'attaccante sblocca la gara di testa al 19' sul cross di Mbabu. Giunti risponde dieci minuti dopo, prima che Mezzotero trovi il gol decisivo all'84' con un sinistro di prima intenzione su servizio di Insigne.

Vince l'Avellino, pari Pisa-Modena

Vince in trasferta anche l'Avellino, che allo Zini piega 1-0 la Cremonese di Licina con Russo, entrato nella ripresa e a segno al 77'. Gli irpini salgono a quota 22 e agganciano il Mantova, mentre i grigiorossi incassano il secondo ko consecutivo. Allo Zini c'era anche uno spettatore d'eccezione, Marcelo Bielsa. L'ex tecnico di Athletic, Marsiglia e Leeds ha seguito la partita dalla tribuna, con il cappuccio in testa, prendendo appunti. Finisce 1-1 all'Arena Garibaldi tra Pisa e Modena. Marras porta avanti i nerazzurri al 47' con un destro a incrociare, poi al 64' Bianco ruba palla a Vural sulla trequarti e batte Scuffet. Nel recupero viene annullato il gol di Montevago per un fallo su Primasso. Il Modena resta secondo con 27 punti, a tre lunghezze dal Palermo capolista, mentre il Pisa sale a 20.