L'Ascoli batte l'Entella e sogna. Il Verona frena a Empoli, tris Carrarese alla Juve Stabia
I marchigiani si impongono 2-0, al Castellani termina 2-2: i toscani restano ultimi in classifica. Crollano i campani, che chiudono in 9
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L'Ascoli si prende provvisoriamente la terza piazza della classifica di Serie B grazie a un convincente 2-0 inflitto alla Virtus Entella: protagonisti al Del Duca sono D'Uffizi, che sblocca il risultato al 33', ma deve poi abbandonare il campo al 75' per infortunio, e l'ex di turno Matteo Brunori - con un breve trascorso nella Juventus Next Gen - che chiude i conti all'84' su calcio di rigore. Al Verona non basta la doppietta di Mosquera al 23' e all'84' per fare bottino pieno al Castellani: l'Empoli, due volte in vantaggio con Bandinelli (16') e Saporiti (al 57' dagli undici metri) resta fanalino di coda. Infine, nella prima tranche dei match di giornata, il 3-1 della Carrarese alla Juve Stabia: autogol di Baldi al 47', poi Braunoder (55') e Parlanti (58'), prima della rete della bandiera di Di Nardo (62'). Finale nervoso, coi campani che chiudono in nove per le espulsioni di Battistella (91') e Bellich (95').
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