Ascoli, l'allenatore Sottil ha risolto il contratto

ASCOLI - Tramite un comunicato ufficiale, l'Ascoli ha annunciato "la risoluzione del contratto con l’allenatore Andrea Sottil, che lascia la panchina bianconera dopo aver condotto la squadra alla straordinaria salvezza nella s.s. 2020/21 e aver centrato i play off nella stagione appena conclusa". Cresciuto da giocatore nel settore giovanile del Torino, club col quale ha esordito in Serie A nel 1992, ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Atalanta, Udinese e Alessandria, club quest'ultimo con il quale ha terminato la carriera da calciatore. Da allenatore, prima di Ascoli, le recenti esperienze lo hanno visto alla guida Pescara, Catania e Livorno; in precedenza ha allenato anche il Cuneo.