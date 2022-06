Ascoli, il nuovo tecnico è Cristian Bucchi

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo col Sig. Cristian Bucchi, che dal 1° luglio ricoprirà il ruolo di allenatore della prima squadra. Nato a Roma il 30 maggio 1977, Bucchi, che ha sottoscritto un accordo annuale, è una vecchia conoscenza del calcio ascolano, avendo militato nelle file bianconere, nel corso della sua prestigiosa carriera da calciatore, nelle stagioni 2004/05 e 2008/09 in Serie B. Inizia la carriera da allenatore nella s.s. 2012/13 con la Primavera del Pescara e, nel corso della stagione, viene chiamato a guidare la prima squadra in Serie A dopo l’esonero di Bergodi. Seguono le esperienze in Lega Pro con Gubbio, Torres e Maceratese; in B approda nella s.s. 2016/17 alla guida del Perugia, con cui centra i play off e l’anno seguente viene chiamato in Serie A dal Sassuolo. Torna in B nella s.s. 2018/19 sulla panchina del Benevento, con cui conquista i play off e l’anno seguente sempre in B con l’Empoli. L’ultima esperienza è in Lega Pro con la Triestina, squadra con cui ha ottenuto la qualificazione ai play off. L’Ascoli Calcio è lieta di accogliere con un ‘bentornato’ Cristian Bucchi, al quale augura i migliori successi sulla panchina bianconera".