Ascoli, rinnovo fino al 2025 per Quaranta

ASCOLI - "L’Ascoli Calcio e Danilo Quaranta hanno rinnovato il contratto fino al 2025": è quanto si apprende da un comunicato apparso sul sito web del club bianconero: "Il difensore abruzzese, calciatore ‘bandiera’ e prodotto del vivaio, quest’anno è alla sua sesta stagione in bianconero nei professionisti. Sono 50 le presenze collezionate in B con l’Ascoli, 1 gol e 1 assist. Il Club di Corso Vittorio Emanuele augura a Danilo, da sempre esempio di serietà, impegno, disciplina e umiltà, di ottenere le migliori soddisfazioni con la maglia bianconera". Questo il commento di Quaranta: “Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con questa Società, che mi ha cresciuto come calciatore e come ragazzo e sono contento di poter continuare a combattere per questi colori”.