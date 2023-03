Cagliari-Ascoli, conferenza Breda: "Basta regali, c'è un solo modo per battere Ranieri"

Cagliari-Ascoli , scatta il conto alla rovescia per l'anticipo della ventinovesima giornata di Serie B in programma domani, venerdì 10 marzo , alle 20:30 all' Unipol Domus . A scandire l'attesa per il match le dichiarazioni di Roberto Breda , che ha presentato la partita così come il suo collega Claudio Ranieri , che ha fissato l'obiettivo secondo posto per i sardi .

Verso Cagliari-Ascoli, Breda lancia la sfida a Ranieri e torna sull'espulsione di Falasco

Breda vuole l'immediato riscatto dopo la sconfitta casalinga (0-1) contro il Bari: “Abbiamo sicuramente fatto cose buone, ma, se non abbiamo portato a casa punti, vuol dire che dovevamo fare meglio. L’atteggiamento che dobbiamo avere deve essere quello di chi impara dagli errori e cerca di migliorarsi. Il Cagliari in casa è una squadra molto temibile, che con Ranieri non ha mai perso: è un durissimo banco di prova, vogliamo andarci a prendere i punti persi col Bari ma per fare questo servirà una grandissima prestazione. Lo spirito di gruppo e voglia di andare oltre le difficoltà non devono mai abbandonarci e devono essere una costante".

Assente Falasco, espulso contro il Bari: "Quando perdi il controllo di certe situazioni è chiaro che c’è un errore, Nicola lo sa, non dobbiamo farlo capitare più. Già ci sono le difficoltà della partita, se poi facciamo regali e giochiamo con un uomo in meno, diventa tutto più complicato. Al di là di questo, deve esserci da parte di tutti la capacità di leggere i momenti e capire quando bisogna spingere o rallentare" ha aggiunto Breda.

Come arriva l'Ascoli alla sfida: "La squadra sta bene, abbiamo avuto tempo di recuperare meglio chi aveva disputato tre gare consecutive. Ringrazio i ragazzi che si sono sempre messi a disposizione e continuano a farlo. Anche chi ha trovato meno spazio in allenamento ha sempre l’atteggiamento giusto e per un allenatore è questa la cosa più importante” ha concluso Breda.