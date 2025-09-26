Avellino, una grande crescita: in panchina c’è il “Pitone” Biancolino

A inizio annata, Tuttosport, sbilanciandosi un po’, aveva indicato l’Avellino come la possibile sorpresa del campionato. Perché sembrano esserci tutti gli ingredienti giusti per sfondare: una piazza calda e gasata per il ritorno in Serie B dopo 7 anni; una società finalmente solida, capitanata dal 2020 da Angelo Antonio D’Agostino, imprenditore ma pure esponente politico di Forza Italia; una squadra con un organico da guardare