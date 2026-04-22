Avellino, Ballardini tra playoff e rinnovo

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Quando il 18 febbraio scorso sbarcava ad Avellino, la situazione era piuttosto pesante. Da Raffaele Biancolino, Davide Ballardini raccoglieva una squadra che s’era smarrita, scesa al 14° posto con 28 punti. Sabato, con la vittoria di Mantova (0-2), l’Avellino di Zio Balla - come lo chiamano a Genova i tifosi genoani - ha ottenuto 15 punti in 9 partite, con la rispettabile media gara di 1.66. Col risultato che, non solo la permanenza nella cate
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