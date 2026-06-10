Nesta si presenta all’Avellino: "Contento di trovarmi in una piazza così calda, sfida importante"

Riguardo il campionato cadetto Nesta ha le idee chiare: " La Serie B è maledetta. Tutto è al contrario di tutto . Bisogna stare sempre sul pezzo. L’anno scorso è stato il primo anno dopo tanto tempo e c’era entusiasmo. Quest’anno dobbiamo consolidarci. Rispetto alla Serie A, dove dopo 8-9 giornate le grandi squadre iniziano a vincere, in B rie sci a fare anche il colpo. La mia identità emotiva? Ho coraggio. Chi vuole giocare deve avere coraggio con me e in generale". Sulla chiamata dell’Avellino a febbraio: "Non ero pronto per ripartire. Ho sofferto la retrocessione con il Monza, mi è pesata molto. Infatti, ho rifiutato anche altre offerte ". Poi, riguardo le origini irpine del suocero: "Mio suocero è irpino, è nato qui ad Avellino. So dove sono venuto".

Giovani, piazza e identità di gioco

Sul settore giovanile e il progetto Avellino: "Lo seguo sempre, in qualsiasi squadra. Anche perché sarebbe una figata portare in prima squadra un giovane della Primavera. In una squadra serve il giusto mix, con 4-5 adulti forti, più giovani che trascinano. Ci stiamo lavorando con il direttore. Credo che l’Avellino stia costruendo qualcosa di importante insieme alla famiglia D’Agostino, per provare a riportarla su nel giro di qualche anno. A volte devi andare in un posto nel momento giusto. Aiutare una società a crescere, insieme, cercando di aiutarsi. Questo mi ha convinto". Sulla piazza: "Sono contento di trovarmi in una piazza così calda, perché nella vita sono sempre stato in quel modo lì. Spero la gente venga allo stadio felice. Adesso sono stato in Canada e nelle comunità italiane a New York ho incontrato tutti avellinesi, con sciarpe e magliette". Sulla costruzione dal basso: "È stata esasperata. Credo che il calcio stia cambiando. Le squadre ti vengono a prendere uomo su uomo e devi capire quando giocar dritto o tirar fuori con il palleggio. Poi, la fase difensiva più alta o più bassa vedremo in base alla squadra che metteremo su".

Nesta ha le idee chiare anche a proposito del suo nome e vuole essere giudicato solo come tecnico: "Il mio passato da calciatore non deve essere un peso. Adesso è un nuovo capitolo, non ho scelto scorciatoie. Sono qui per mettermi in gioco". Su Izzo e il match di Coppa Italia contro il Monza: "Ritrovare Armando mi fa molto piacere. Ha un grande cuore e in campo non ti tradisce mai. Lo reputo una grande persona. A Monza ho tanti amici. Nonostante la retrocessione sono sicuro che mi abbracceranno, ho buoni rapporti".