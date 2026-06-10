Nesta si presenta all’Avellino: "Contento di trovarmi in una piazza così calda, sfida importante"

Coraggio, ambizione e voglia di riscatto. Alessandro Nesta si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Avellino, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’esperienza al Monza. E lo ha fatto con la solita schiettezza, come ha dimostrato anche in una precedente intervista dove ha preso di mira i problemi del calcio. Davanti a stampa e tifosi, il tecnico ha illustrato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta biancoverde, soffermandosi sulle idee di calcio, sulla gestione del gruppo e sugli obiettivi del club. Al suo fianco il direttore sportivo Mario Aiello e il presidente Angelo Antonio D’Agostino.
Avellino, la conferenza stampa di Nesta
"Ringrazio la famiglia D’Agostino e il direttore Aiello per avermi scelto. Ho avuto subito l’impressione di una squadra che vuole fare le cose per bene" - così il tecnico ha iniziato la conferenza stampa. Poi ha elogiato la società per le strutture: "C’è tutto. Abbiamo ufficio, palestra, campo. Non chiedo nulla se non qualche giocatore". Sugli insegnamenti degli allenatori: "Ancelotti mi ha trattato sempre bene e io ho fatto sempre di tutto per loro. Lo stesso posso dire di Eriksson. Mi hanno insegnato a trattare bene le persone". Sulle richieste di mercato: "Le ho fatte, è naturale. Il mercato lo faremo dove pensiamo bisogna migliorare".
Passando alla gestione del gruppo: "È fondamentale perché la mia generazione è cresciuta con le mazzate, oggi non funzionano. I calciatori vanno indirizzati, vanno capiti e nel caso puniti. Bisogna avere la pazienza di gestire i giovani. Credo molto nel rapporto umano: ho sempre dato il massimo ai miei allenatori perché sono stato sempre trattato bene".
La Serie B, il coraggio e la voglia di ripartire
Riguardo il campionato cadetto Nesta ha le idee chiare: "La Serie B è maledetta. Tutto è al contrario di tutto. Bisogna stare sempre sul pezzo. L’anno scorso è stato il primo anno dopo tanto tempo e c’era entusiasmo. Quest’anno dobbiamo consolidarci. Rispetto alla Serie A, dove dopo 8-9 giornate le grandi squadre iniziano a vincere, in B riesci a fare anche il colpo. La mia identità emotiva? Ho coraggio. Chi vuole giocare deve avere coraggio con me e in generale". Sulla chiamata dell’Avellino a febbraio: "Non ero pronto per ripartire. Ho sofferto la retrocessione con il Monza, mi è pesata molto. Infatti, ho rifiutato anche altre offerte". Poi, riguardo le origini irpine del suocero: "Mio suocero è irpino, è nato qui ad Avellino. So dove sono venuto".
Giovani, piazza e identità di gioco
Sul settore giovanile e il progetto Avellino: "Lo seguo sempre, in qualsiasi squadra. Anche perché sarebbe una figata portare in prima squadra un giovane della Primavera. In una squadra serve il giusto mix, con 4-5 adulti forti, più giovani che trascinano. Ci stiamo lavorando con il direttore. Credo che l’Avellino stia costruendo qualcosa di importante insieme alla famiglia D’Agostino, per provare a riportarla su nel giro di qualche anno. A volte devi andare in un posto nel momento giusto. Aiutare una società a crescere, insieme, cercando di aiutarsi. Questo mi ha convinto". Sulla piazza: "Sono contento di trovarmi in una piazza così calda, perché nella vita sono sempre stato in quel modo lì. Spero la gente venga allo stadio felice. Adesso sono stato in Canada e nelle comunità italiane a New York ho incontrato tutti avellinesi, con sciarpe e magliette". Sulla costruzione dal basso: "È stata esasperata. Credo che il calcio stia cambiando. Le squadre ti vengono a prendere uomo su uomo e devi capire quando giocar dritto o tirar fuori con il palleggio. Poi, la fase difensiva più alta o più bassa vedremo in base alla squadra che metteremo su".
Nesta ha le idee chiare anche a proposito del suo nome e vuole essere giudicato solo come tecnico: "Il mio passato da calciatore non deve essere un peso. Adesso è un nuovo capitolo, non ho scelto scorciatoie. Sono qui per mettermi in gioco". Su Izzo e il match di Coppa Italia contro il Monza: "Ritrovare Armando mi fa molto piacere. Ha un grande cuore e in campo non ti tradisce mai. Lo reputo una grande persona. A Monza ho tanti amici. Nonostante la retrocessione sono sicuro che mi abbracceranno, ho buoni rapporti".
La trattativa con l'Avellino e la rosa
"La trattativa è durata pochissimo. Ci siamo piaciuti dal primo giorno. Porto qui la voglia di rivalsa, nell’ultima esperienza sono retrocesso a Monza. Questa è una sfida importante, porto la rabbia di chi ha grandi ambizioni, che vanno di pari passo con quelle dell’Avellino" - ha spiegato Nesta. Sulla rosa: "Partiamo per costruire una difesa a quattro, ma potremmo cambiare in corso. Ho visto qualcosa, ma per fare i nomi è presto. Abbiamo fatto delle riflessioni. Sono in un club ambizioso, che vuole fare le cose fatte bene. Sono sicuro che metteremo su una squadra giusta, con l’obiettivo di far divertire la gente. Poi, se vinciamo, è anche meglio".
Aiello e D’Agostino: mercato, ritiro e infrastrutture
Il microfono è passato poi al ds Mario Aiello: "Abbiamo incontrato un po’ di figure, poi abbiamo fatto una videochiamata con Nesta e ciò che ci ha convinto è stata la condivisione delle idee di calcio. Poi, abbiamo avuto modo di apprezzare lo spessore della persona, umile e volenteroso di mettersi in pista e andarsi a riprendere le categorie che il mister merita. Saremo al suo fianco per supportarlo su ogni passo". Sull’attacco: "Ci siamo fatti sentire con tutti i procuratori. Abbiamo iniziato con l’allenatore e partiamo da Nesta e da ciò che è all’interno, andando poi a definire ciò che occorre. Siamo andati sul dettaglio per il reparto avanzato e teniamo per noi le idee. Almeno un attaccante e un trequartista lo dobbiamo fare". Sul ritiro e gli allenamenti: "Partiamo il 13 luglio per i test e il 16 sarà il via per il ritiro con cinque amichevoli. Si inizierà con la squadra del posto, ci sarà la Scafatese, la Sambenedettese, il Torino qui ad Avellino e potremo andare a Formello con la Lazio".
Anche il presidente D’Agostino è intervenuto: "Stadio? Ho già parlato con il sindaco Pizza, stiamo aspettando la formazione della giunta per poi incontrarci per ricominciare il percorso dello stadio. Ha dato massima disponibilità a poter ragionare. A Montefalcione siamo a buon punto, dovremmo partire con i lavori a settembre. L’obiettivo della stagione? Sarà sicuramente importante. È fondamentale l’entusiasmo e la voglia del mister".
Coraggio, ambizione e voglia di riscatto. Alessandro Nesta si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Avellino, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’esperienza al Monza. E lo ha fatto con la solita schiettezza, come ha dimostrato anche in una precedente intervista dove ha preso di mira i problemi del calcio. Davanti a stampa e tifosi, il tecnico ha illustrato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta biancoverde, soffermandosi sulle idee di calcio, sulla gestione del gruppo e sugli obiettivi del club. Al suo fianco il direttore sportivo Mario Aiello e il presidente Angelo Antonio D’Agostino.
Avellino, la conferenza stampa di Nesta
"Ringrazio la famiglia D’Agostino e il direttore Aiello per avermi scelto. Ho avuto subito l’impressione di una squadra che vuole fare le cose per bene" - così il tecnico ha iniziato la conferenza stampa. Poi ha elogiato la società per le strutture: "C’è tutto. Abbiamo ufficio, palestra, campo. Non chiedo nulla se non qualche giocatore". Sugli insegnamenti degli allenatori: "Ancelotti mi ha trattato sempre bene e io ho fatto sempre di tutto per loro. Lo stesso posso dire di Eriksson. Mi hanno insegnato a trattare bene le persone". Sulle richieste di mercato: "Le ho fatte, è naturale. Il mercato lo faremo dove pensiamo bisogna migliorare".
Passando alla gestione del gruppo: "È fondamentale perché la mia generazione è cresciuta con le mazzate, oggi non funzionano. I calciatori vanno indirizzati, vanno capiti e nel caso puniti. Bisogna avere la pazienza di gestire i giovani. Credo molto nel rapporto umano: ho sempre dato il massimo ai miei allenatori perché sono stato sempre trattato bene".