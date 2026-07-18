Faticanti, l'Avellino e il saluto alla Juve: "Trattativa nata a gennaio". Poi un pensiero per Baldini...

Baldini e l'esordio in Nazionale

Poi un pensiero anche per Baldini, colpito dalla tragedia della morte della figlia Valentina: "Devo ringraziare mister Baldini. È una persona vera e di valore, oltre che un grandissimo allenatore. L’anno scorso ero in C, ma ha sempre avuto fiducia in me. Ho solo assaporato la B, questo è per me un anno importante. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura". Sulle prime impessioni all'Avellino: "Il mister è molto preparato, ha idee forti e ce le sta trasmettendo in allenamento. Il gruppo è sano, di lavoratori e questo facilita anche l’inserimento. Puntiamo a fare un bel campionato, vediamo quello che arriva senza promettere nulla se non il lavoro al 100%. Il gioco del mister prevede che passi molto dal centrocampo per poi dare spazio ai trequartisti. Per questo dico che mi piace molto: è affascinante". Su Palmiero come compagno di reparto: "Ci eravamo già affrontati due anni fa. È un giocatore fortissimo, da uno come lui posso solo imparare. Ha una leadership e una qualità importanti".