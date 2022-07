Multiproprietà, De Laurentiis jr: "Bene la proroga, Bari ha appeal"

BARI - A poco più di ventiquattr’ore dalla decisione del Consiglio federale, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis spazza via ogni dubbio sulle intenzioni della proprietà. "Faremo una strategia per costruire un Bari migliore, più forte, più importante - ha annunciato il numero uno del club biancorosso - quello che posso dire ai tifosi è che non abbiamo alcuna intenzione di stare in Serie B a perdere soldi. Siamo imprenditori e non sarà questo il nostro percorso. Stiamo cercando un centravanti, un elemento che possa aiutarci a giocare un campionato importante".

Aspettando un'offerta

"Il Bari ha un appeal importante - continua Luigi De Laurentiis - se arriveranno delle opportunità, vedremo e coglieremo la migliore. Non cederemo il Bari a chi non merita, o non abbia la volontà di far fare alla società un percorso importante". La modifica alla norma dell'articolo 16-bis delle Noif operata dalla Figc consentirà alla famiglia De Laurentiis di mantenere la doppia proprietà di Napoli e Bari, purché le due squadre giochino in campionati differenti, fino all'inizio della stagione 2028/29. "Quello che in sostanza è accaduto ieri - sottolinea De Laurentiis jr - è un ritorno alla situazione che c'era al nostro arrivo a Bari, con la differenza che invece di avere un tempo illimitato, ci sono stati dati ulteriori anni, maggiore tempo per la cessione di una delle due società. La spada di Damocle del limite del 2024 correva il rischio di attirare le attenzioni di qualunque imprenditore, furfantello o intelligente, che avrebbe potuto approfittare della situazione. Offerte? Per ora, nulla di nulla".