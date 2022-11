Bari, Mignani: "Sudtirol di qualità e organizzato. Orgogliosi per Cheddira al Mondiale"

BARI - Di tutte le rivali possibili, forse il SudTirol oggi è la peggiore. “Perché è in salute e sta confermando i valori importanti di cui dispone”, spiega Michele Mignani tecnico del Bari . Che fa bene a non fidarsi dei bolzanini, anche se poi la prima cosa da fare in questi casi è guardare dentro casa propria. “Esatto, dobbiamo prima di tutto pensare a noi stessi. Anche perché non sappiamo con quale atteggiamento il SudTirol verrà a giocarsela a casa nostra: Bisoli sa dare grande organizzazione alle proprie squadre, dispone di elementi fisici ma anche tecnici, in grado di concedere poco e di ripartire con grande velocità. Il SudTirol gioca bene perché subisce poco ma sa far male, se trova spazio per poter incidere. Personalmente credo che noi dovremo fare la nostra partita, esaltando quelle che sono le nostre caratteristiche. Bisognerà avere pazienza, non cercare la giocata esasperata”. Il rischio in questi casi è di voler strafare, dal momento che due pari consecutivi con Ternana e Benevento (preceduti dai ko. contro Frosinone e Ascoli) obbligano i biancorossi a rimettersi subito in moto. “Due partite diverse tra loro, ma nelle quali la partita l’abbiamo affrontata nella giusta maniera. Da qualche tempo a questa parte ci mancano un po’ le soluzioni offensive, e a Benevento abbiamo preso gol al primo tiro in porta subito. Le prestazioni ci sono, ora bisogna ritrovare il gol e dare maggiore continuità al nostro lavoro”. La settimana in casa Bari è stata allietata dalla chiamata di Walid Cheddira per il mondiale in Qatar: “Siamo felici per lui, ma è un premio da condividere con tutta la società e la piazza, oltre che con i compagni. Dovremo rinunciare a un giocatore importante per almeno due partite, ma fossero questi i problemi. In settimana peraltro ha avuto un piccolo fastidio, ma sarà comunque disponibile e so che vuol esserci per salutare la tifoseria con una bella prestazione e, possibilmente, con una vittoria”. Anche Ricci è recuperato e farà parte dei convocati. Mancherà invece Folorunsho, al cui posto potrebbe giocare Bellomo. “Ho diverse opzioni e me le terrò buone fino all’ultimo momento. Salcedo? Ci parlo spesso, ha grandi qualità ma sa che deve mettersi anche a disposizione della squadra. Si sta integrando nel nostro contesto e ora lo vedo più pronto e ben disposto”.