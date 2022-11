Bari, Frattali e Polverino biancorossi fino al 2024

BARI - Giornata di rinnovi in casa Bari per i portieri Frattali e Polverino . Lo ha comunicato il club biancorosso con una nota sui propri canali societari.

La nota del Bari

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino al giugno 2024, dei rapporti che legano i portieri Pierluigi Frattali ed Emanuele Polverino alla Società di via Torrebella. Il nostro 'Gigi', al quarto anno in biancorosso ed ormai prossimo alle 100 presenze con i 'galletti', è stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata vincente della passata stagione, un vero e proprio muro vivente su cui si sono infrante spesso le speranze di rimonta delle dirette concorrenti. Emanuele Polverino, detto il 'cinese', è invece stato una delle più piacevoli sorprese della scorsa stagione subentrando in un momento tanto delicato quanto decisivo del torneo; parate determinanti, un solo gol preso nelle 7 gare giocate, è di certo stato uno dei fattori determinanti per la vittoria finale. Grazie ragazzi, andiamo avanti insieme!".