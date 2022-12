Bari, Mignani: "Cittadella esperto e aggressivo. Sarà una gara sporca"

BARI - Cinque pareggi consecutivi, sette gare senza vittorie, tanti (forse troppi) pensieri che ronzano per la testa. E in qualche modo raccontano di un Bari che vorrebbe ricominciare a correre, ma che sin qui ha avuto troppi freni con i quali dover fare i conti. “Ma non dimentichiamoci mai che siamo una neopromossa, e 23 punti in questo campionato di Serie B non sono per nulla pochi”, sostiene il tecnico dei galletti Michele Mignani. “La classifica è dignitosa e dopo una buona partenza abbiamo inanellato una serie di prestazioni ottime, seppure troppo discontinue, che ci hanno impedito di raccogliere i punti che avevamo colto all’inizio. La mentalità però è rimasta la stessa, e il calo non ritengo sia fisico: ci manca la vittoria e quando l’attesa diventa così prolungata si finisce sempre per perdere un po’ di convinzione nei propri mezzi. E di sicuro i pensieri negativi non aiutano a ripartire”. La pressione del dover ritrovare la vittoria a tutti i costi è la peggiore nemica di un Bari che peraltro vedrà prolungarsi l’attesa di ritrovare Cheddira, proprio mentre l’attacco continua a fare fatica. “In questo momento abbiamo solo Scheidler come attaccante strutturato, di quelli che puoi trovare sempre all’interno dell’area di rigore. Ciò significa che sono i compagni a dover cercare di entrare in area: più giocatori porti dentro gli ultimi 16 metri e più possibilità hai di far gol. E di conseguenza, se ciò accade aumentano anche le possibilità di creare pericoli. Scheidler si sta impegnando tanto, gli manca il gol (l’unica rete l’ha realizzata più di due mesi fa contro il Brescia) ma non sempre è stato messo nelle condizioni di poter segnare. Quello che vorrei vedere è un gol in avvio di partita, cosa che non ci capita da troppo tempo: le partite vivono di episodi e riuscire a sbloccarle in fretta aiuterebbe a superare certe ansie”. Se col Pisa lo 0-0 finale è stato accolto alla stregua di un risultato comunque incoraggiante, contro il Cittadella i biancorossi sanno di non potersi concedere ulteriori pause. “Affronteremo un avversario che sa come rendere difficile una partita a chi si ritrova davanti. Il Cittadella ha giocatori esperti e gioca molto sull’essere aggressivo, intenso e propenso a correre. Sarà una battaglia, una partita sporca, ma dovremo farci trovare pronti”. Mancherà ancora una volta Ceter, che pure Mignani spera di riavere almeno prima della sosta.