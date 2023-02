Diretta Bari-Cagliari ore 16.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Venticinquestima giornata di Serie B ricca di big match. Oltre la gara del Barbera tra Palermo e Frosinone, questo pomeriggio andrà in scena anche la sfida del San Nicola tra Bari e Cagliari. Michele Mignani e Claudio Ranieri alla ricerca dei 3 punti per proseguire la risalita in classifica: i biancorossi sono al terzo posto a 39 punti, a +4 rispetto ai rossoblu. Attese emozioni e gol per quello che sarà un match ad alta quota. I sardi dovranno contenere Cheddira, vero uomo rivelazione del Bari: Ranieri, in conferenza stampa, ha anche sottolineato come dovranno comportarsi i suoi per limitarlo.