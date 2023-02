Bari-Venezia, Mignani cede la conferenza a Molina: il retroscena sull'addio al Monza

Alla vigilia di Bari-Venezia in programma domani, 1 marzo 2023 alle 20:30 , valida per la ventisettesima giornata di Serie B , Michele Mignani ha ceduto la parola in conferenza stampa a Salvatore Molina . L'esterno del Bari, acquistato dal Monza sul gong del mercato invernale, dopo aver collezionato i primi minuti in biancorosso contro Spal , Cosenza , Cagliari e Brescia , si è presentato ai tifosi in conferenza stampa.

Verso Bari-Venezia, Molina: "Voglio tornare in A ed essere protagonista"

Molina non ha nascosto di aver scelto Bari per la voglia di essere protagonista e non spettatore: "A Monza ero finito ai margini, il direttore Polito mi ha voluto qui. Sono uno che ha sempre voglia di giocare, star fuori non mi è mai piaciuto e, quindi, ho colto questa opportunità anziché restare a Monza aspettando di svincolarmi. Anche qui sono in scadenza di contratto, ma posso dimostrare di meritare il rinnovo partita dopo partita. Soffre a stare fuori, mi manda in ansia".

E allora sotto col Venezia: "Non so se giocherò titolare, sono decisioni che spettano all'allenatore. Il Venezia è una squadra forte, molto fisica, che sa cosa fare in campo. Sarà davvero difficile batterli, ma potremo contare sulla spinta del San Nicola. Il pubblico di Bari è straordinario, l'avevo già visto in passato da avversario e ne ho avuto la conferma contro Cosenza e Cagliari. La spinta del tifo può contare tantissimo soprattutto in questo finale di stagione. Voglio tornare in A e riuscire ad essere protagonista, sin qui sono stato comparsa nella categoria".