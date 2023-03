Bari, Mignani in conferenza su Frosinone, Folorunsho e l'obiettivo Serie A

Il San Nicola è pronto a vestirsi dei colori bianco e rosso come nelle grandi occasioni. Il Bari nel weekend, dopo la vittoria di Ascoli , affronterà la capolista Frosinone per provare a rincorrere il sogno promozione. Il secondo posto è lì, a pochi passi e occupato dal Genoa , ma la squadra di Mignani sta dimostrando di potersela giocare fino alla fine. Una risposta potrebbe arrivare proprio dal match contro la squadra di Grosso . In conferenza stampa ha analizzato la sfida anche l'allenatore Michele Mignani .

Bari-Frosinone, le parole di Mignani

Queste le parole del tecnico biancorosso alla vigilia del match con la capolista: "Affrontiamo la squadra più forte del campionato: lo dicono gioco, punti fatti e gol subiti. Sarà una gara tostissima, complicata, ma ci siamo preparati per fare bene. Abbiamo bisogno di fare punti, ancora di più davanti ai nostri tifosi, a cui vogliamo regalare una grande gioia. La classifica? Non la guardo, non è quella finale: ci sono altre dieci partite. Mi aspetto un Frosinone aggressivo, solido, che gioca a calcio, ma abbiamo lavorato sul come potergli fare male: le gare sono lunghe, bisogna saper aspettare. Difficile avere supremazia per 90 minuti, bisogna colpire al momento opportuno. Grosso ha detto che siamo una squadra scorbutica, esperta e solida? Sicuramente abbiamo diversi giocatori che hanno fatto tante volte questo campionato. Ho sempre dubbi di formazione, cerco di valutare il tipo di partita visto che ho la possibilità di cambiare a gara in corso avendo calciatori con caratteristiche diverse. Folorunsho non ci sarà, sta proseguendo nel suo percorso di recupero. Quanti punti servono per andare in A? Se il Genoa le vince tutte la soglia si alza di parecchio: dipende da cosa faranno le altre".