Diretta Bari-Frosinone ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Serie B ogni settimana ci regala sfide importanti e di alta classifica. Per la 29a giornata la partita di cartello è senza dubbio quella fra Bari e Frosinone. Mignani contro Grosso, la terza della classe che affronta la capolista in un San Nicola vestito a festa come nelle grandi occasioni. Il profumo è quello di Serie A e anche in campo non mancherà lo spettacolo con la sfida nella sfida tra Cheddira e Mulattieri. I ciociari contano di allungare il divario, i pugliesi di ridurlo per cercare di restare in corsa per il secondo posto.