Bari-Frosinone finisce senza gol e il Genoa ringrazia

Chi si aspettava gol ed emozioni nella sfida tra la prima e la seconda in classifica del campionato di Serie B , rispettivamente prime e seconde anche per gol fatti (48 e 45) , è rimasto deluso. Avrebbe fatto meglio a godersi il 3-3 show in Cittadella-Palermo . E sì perché il big match della ventinovesima giornata di Serie B , tra Bari e Frosinone , è finito 0-0 . Davanti a una splendida cornice di pubblico, con la consueta marea di tifosi biancorossi e una nutrita rappresentanza di supporter ciociari, ha prevalso l'equilibrio. La tattica ha vinto sullo spettacolo. La paura di non perdere è prevalsa su quella di vincere. Naturale epilogo lo 0-0 finale tra Mignani e Grosso .

Bari-Frosinone, tre fiammate e nessun gol: il Genoa può tornare secondo in soltaria

Eppure l'avvio di gara sembrava promettere bene quando Turati si è dovuto distendere per deviare in angolo un tiro-cross di Ricci deviato da Lucioni (4'). La risposta della capolista è arrivata al 23': Ricci ha salvato il risultato dopo aver sfiorato il gol salvando quasi sulla linea di porta a margine di un tocco di Rohden su invito di Caso. Poi la partita si è fatta maschia, spigolosa. L'unico e ultimo sussulto della ripresa è stato registrato al 31': bravo Caprile a chiudere lo specchio della porta a Moro, scappato via sul filo del fuorigioco. Al triplice fischio di Aureliano della sezione di Bologna a far festa è stato così il Genoa che domani, 12 marzo, sfiderà la Ternana al "Ferraris" con calcio d'inizio alle 16:15. ,La chance per portarsi a -9 sul Frosinone, ma soprattutto a +3 sul Bari è di quelle da cogliere al volo.