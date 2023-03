Ternana-Bari, Mignani in conferenza su Lucarelli, Botta e gli infortunati

Ternana-Bari, parla Mignani

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei biancorossi, Michele Mignani: "È una sfida che nasconde insidie, troveremo un avversario ferito, con valori e giocatori importanti. Dovremo essere pronti, ci attende un ambiente caldo. Più si avvicina la fine della stagione, meno margine di errore c'è. Abbiamo calciatori di esperienza, affronteremo la gara nel modo giusto: un punto in più o in meno può fare la differenza. Dobbiamo essere spensierati ma prepararla bene, senza farci soffocare dal pensiero della vittoria. Se sono pronto per la Serie A? Qualunque persona ambiziosa, che fa questo lavoro, deve ambire ad allenare in una categoria superiore: da qui a dire quando ci riuscirò ce ne passa. Lucarelli è stato un grande giocatore, con personalità e completo: ha giocato in categorie più importanti delle mie. Maita può fare il registo a suo modo, così come Benali e Mallamo. A parte gli squalificati, non recuperiamo nessuno degli infortunati, quindi Ceter e Folorunsho. Botta lo trovo più trascinatore: lo scorso anno ha determinato di più, ma in questa stagione ha preso per mano la squadra. Rimpianti per il pari col Frosinone? Di fronte avevamo un avversario fortissimo, ma è vero che potevamo fare qualcosa di più in avanti".