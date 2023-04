Bari-Como, Mignani su Ceter, Morachioli e la classifica

Il secondo posto è lì, a soli 4 punti. Il Bari ha il Genoa nel mirino, l'obbligo di continuare a credere nell'impresa della promozione diretta. Il sogno è mettere il punto esclamativo su un esaltante doppio salto di categoria. Tra il dire e il fare c'è il Como di Moreno Longo, che ha issato i lariani dai bassifondi della classifica e non vuole lasciare nulla di intentato per provare a irrompere nei playoff, pur senza dimenticare che la priorità è blindare la salvezza. In conferenza stampa Michele Mignani, allenatore dei biancorossi, ha presentato la partita valida per la trentatreesima giornata di Serie B.

Bari-Como, Mignani: "Ceter e Morachioli risorse, Genoa e Bari..." Testa al campo dopo gli occhi puntati sulle gerarchie in graduatoria: "Guardando la classifica direi che solo il Genoa e il Frosinone sono più forti del Bari, ma siamo consapevoli che abbiamo fatto un percorso di livello alto avendo una continuità che le squadre sulla carta più forti di noi non hanno avuto. I conti si fanno alla fine". Capitolo Ceter e Morachioli: "Ceter potrebbe giocare dal primo minuto, ma preferiamo procedere per gradi. Morachioli non può essere un giocatore su cui far gravare il peso dell'aspettativa che vinca le partite da solo, ma sta crescendo ed è un ragazzo che dà soluzioni alternative e caratteristiche piuttosto uniche nella nostra rosa. Altri giocatori scalpitano e fremono, cerco sempre di fare delle scelte in funzione della partita e dell'avversario".

Bari-Como, Mignani: "Non è il momento di parlare del futuro" Chiusura sul futuro: "Non è il momento giusto per parlarne. Siamo concentrati sulle ultime 6 partite del campionato. Siamo tutti consapevoli che stiamo facendo un percorso ottimo, ma questo non deve distrarci dal guardare troppo avanti o indurci ad accontentarci. L'obiettivo è fare punti col Como".

