Sudtirol-Bari, Mignani: "Troppo pensierosi, troppo poco coraggiosi"

BOLZANO - "Siamo stati pensierosi e non coraggiosi. Abbiamo sbagliato a non forzare, anche se abbiamo preso gol in una delle poche occasioni concesse. Se fossimo stati più coraggiosi, avremmo prestato il fianco alle loro ripartenze. Abbiamo provato qualche volta, in avanti. In campionato, vincemmo qui noi, ma fu lo stesso tipo di partita. Oggi hanno vinto loro. Il Sudtirol si abbassa e ti concede poco spazio e zero profondità". Sono le parole del tecnico del Bari Michele Mignani al termine della sfida persa di misura allo stadio Marco Druso di Bolzano.