Bari, Mignani e la scelta tra Parma o Cagliari: ecco la risposta

BARI - Festa al San Nicola con il Bari che supera 1-0 il Sudtirol e accede alla finale dei playoff di Serie B con in palio un posto nel massimo campionato italiano. Al termine del match parla il tecnico biancoroso, Michele Mignani: "Non mi interessano le critiche che ci sono state dopo la partita d'andata, fanno parte del gioco e le accetto. So che ho una squadra forte, di cuore e qualità, capace di ribaltare qualsiasi situazione e che sta disputando un'annata di livello assoluto. Oggi affrontavamo il Suditirol, avversario tosto che ci ha conteso la terza posizione quasi fino alla fine. Quando siamo rimasti in dieci ho preferito mantenere un certo equilibrio, certo che restare in gara senza perdere la bussola ci avrebbe consentito di alzare progressivamente i ritmi e di renderci pericolosi".