Bari, San Nicola sold out col Cagliari: l'annuncio di De Laurentiis

Un confronto che vale una stagione, tra chi vuole compiere l'impresa di una seconda promozione consecutiva e chi vuole tornare in Serie A ad un solo anno dalla retrocessione. Gli ultimi verdetti sul campo hanno stabilito che a contendersi l'ultimo posto utile per passare dalla B alla massima serie se lo contenderanno Cagliari e Bari. Andata in Sardegna giovedì 8 giugno, domenica 11 giugno in Puglia il ritorno.