Mignani, conferenza Bari-Palermo: Menez, Edjouma, Scheidler e calciomercato

I biancorossi hanno voglia di riscatto dopo la Serie A sfuggita all'ultimo secondo della finale playoff contro il Cagliari e l'eliminazione in Coppa Italia al primo turno contro il Parma. Dopo le dichiarazioni di Corini, anche Mignani ha presentato il match in conferenza stampa.

Bari-Palermo, le dichiarazioni di Mignani

Queste le parole del tecnico del Bari: “Se siamo pronti? Noi pensavamo di esserlo anche prima del Parma. Pensare di deprimersi dopo una partita di Coppa Italia per me è illogico. Ora si riparte tutto da zero. Dare giudizi sul mercato e sulla squadra per me è tempo perso. È il campo che determina gli obiettivi. Abbiamo inserito giocatori nuovi che hanno bisogno di tempo per conoscere idee e compagni. La società ha sempre dimostrato di voler costruire. Ci vorrà il suo tempo, dare giudizi ora non ha senso. Le condizioni della squadra? Tutti sono a disposizione, anche Brenno, chiaramente la forma fisica non è la stessa per tutti”. Sull'altro acquisto Edjouma:“Può fare sia la mezzala che il trequartista. Ho parlato con lui, mi ha detto che nasce come play e poi piano piano è stato spostato più avanti. Per certi aspetti può essere paragonato a Folorunsho come tipologia di giocatore”.

Su Menez: "Si è allenato, poi c’è la rifinitura. Al momento è a disposizione". Sul Palermo: "Ha mantenuto l’organico dell’anno scorso con dei miglioramenti. Le parole di Corini sull'obiettivo Serie A? Tutti hanno l’ambizione di vincere un campionato. Trovo legittimo che voglia venire a vincere a Bari". Infine sul mercato: “Scheidler fuori dal progetto? Non ho riscontri di questo avviso. Poi se arrivano richieste o proposte vedremo. Noi vogliamo continuare a lavorare su di lui. Lo vedo in miglioramento, l’altra volta ha fatto una discreta partita. Ha caratteristiche diverse dall’attaccante che cerca la via del gol come obiettivo principale”.