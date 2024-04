La Cremonese si rialza e va al 2º posto. Bari a +4 dalla retrocessione

Si complica invece la classifica dei pugliesi, che restano fermi a quota 35 punti a una lunghezza dai playout e a 4 dalla zona retrocessione. Subito dietro Iachini, Cosenza e Spezia, che domani tenteranno il sorpasso affrontando rispettivamente FeralpiSalò, penultimo con 30 punti, e il fanalino di coda Lecco. L'Ascoli terzultimo affronterà invece il Venezia di Vanoli.

Il racconto della partita

Non perdono tempo gli ospiti, che si portano in vantaggio dopo un solo minuto grazie all'autorete di Maiello, provocato da un arrembaggio in area di Tsadjou e compagni. Reagisce subito il Bari, che al 4' minuto sfiora il pareggio con Diaw che calcia in porta ma viene fermato da Jungdal.

Un altro botta e risposta arriva dopo quasi mezz'ora di gioco con Sernicola, che liberandosi in area mette in difficoltà la difesa avversaria e la spaccata di Morachioli sull'assist di Sibilli. Nella ripresa, la Cremonese trova il doppio vantaggio con Collocolo, che al 66' riceve la palla sulla linea di porta e la mette dentro. Nel finale, il Bari accorcia le distanze con Edjouma (92'), ma nei minuti di recupero gli ospiti amministrano il risultato e portano a casa la vittoria.