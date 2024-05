Bari, ripartire da Sibilli

TORINO - Il Bari ha chiuso la stagione evitando la Serie C per il rotto della cuffia, imponendosi giovedì scorso a Terni nella gara di ritorno dei playout. Il clamoroso 0-3 del Liberati deve far riflettere sulle potenzialità inespresse di una squadra che durante la stagione è dovuta passare per quattro allenatori (Mignani, Marino, Iachini e Federico Giampaolo, fratello meno noto di Marco, promosso dalla Primavera, che ha portato la salvezza a casa ereditando la squadra nel momento in cui la situazione s’era fatta critica). Dunque ora che fare a Bari, da dove ripartire? Magari da Giuseppe Sibilli, 28 anni il 7 agosto, attaccante di cui bisogna ancora capire quale sia la sua migliore collocazione in campo, autore di una ottima stagione, sarebbe stata quella della sua consacrazione, non fosse che il Bari si è prodotto in una annata allucinante che ha fatto passare in secondo piano le sue ottime prestazioni, 12 gol totali con 5 assist. Eppure nella piazza barese - ormai da un anno sulle barricate, dopo la mancata promozione in A, il San Nicolazo vissuto il giugno scorso in finale playoff col Cagliari - anche Sibilli, in certi momenti, è finito nel mirino della tifoseria. E qui sta il punto. Giuseppe Sibilli è di proprietà del Pisa, squadra dove aveva lasciato intravedere le sue enormi potenzialità, tutt’ora non ancora del tutto espresse. Tuttavia, il Bari ha il diritto di riscatto sul prestito sancito quasi un anno fa (senza che il Pisa possegga il contro-riscatto). E può acquistarlo per una cifra intorno agli 8-900mila euro, cioé un vero affare, perché il Sibilli visto a Bari, è ormai un giocatore da A, categoria con la quale meriterebbe di misurarsi. Comunque, anche dovesse essere rivenduto a una squadra della massima serie, sarebbe il caso di riscattarlo dal Pisa, perché il giocatore vale almeno il triplo, tenendosi bassi, di quanto costerà ai De Laurentiis il suo riscatto, nel caso decidesse di esercitarlo. Praticamente impossibile rivederlo con la maglia del Pisa, Sibilli aveva un po’ rotto con l’ambiente prima di essere ceduto al Bari. Ma è anche vero che il club nerazzurro, più di tanto non ha mai puntato su di lui, al Pisa faceva fatica a partire da titolare ma i tifosi se lo ricordano ancora per le poche reti ma buone anzi, da fuoriclasse. Quel giocatore insomma, poi visto con maggiore continuità nel Bari dove, a trattiha incantato andando a segno anche giovedì nell ritorno dei playout, sua la terza rete, un altro grande gol, seppure con tiro leggermente deviato.