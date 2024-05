Calcioscommesse in B? Aperta un’indagine su Bellomo in Ternana-Bari

Un nuovo possibile scandalo scommesse potrebbe investire presto il calcio italiano. Secondo quanto appreso da LaPresse, la Procura della Figc avrebbe infatti aperto un fascicolo in merito all'espulsione di Nicola Bellomo in Ternana-Bari, gara di ritorno dei playout di Serie B. Sarebbe infatti stato registrato un flusso di scommesse anomalo proprio sull'evento in questione che andrà ora chiarito dalle indagini del procuratore federale Giuseppe Chinè.

Calcioscommesse, la Procura indaga su Ternana-Bari I fatti presi in carica dalla Procura della Figc risalgono allo scorso 23 maggio per la gara di ritorno dei playout di Serie B tra Ternana e Bari. Una partita che è terminata 3-0 per la squadra pugliese, consentendole di rimanere nel campionato cadetto. Le indagini si concentrano però su Nicola Bellomo, espulso al 78' con il Bari già avanti di tre reti. Il centrocapista biancorosso è stato infatti allontanato direttamente dalla panchina dopo un litigio con un raccattapalle.

L'evento avrebbe fatto registrare un flusso di scommesse anomalo che ora dovrà essere charito dalle indagini di Giuseppe Chinè con la collaborazione dell’Agenzia delle Dogane. Nel caso in cui venga accertata la volontarietà di Bellomo, il calciatore rischierebbe delle pene severissime come accaduto in passato con altri casi di calcioscommesse.

