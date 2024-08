Bari e Longo: o si cambia o sarà dura

TORINO - Non c’è dubbio: la 1ª giornata ha detto che il Bari è la squadra coi più grossi problemi di tutta la B. Si pensava che con l’avvento di Moreno Longo e una radicale rifondazione della rosa, si potessero porre le basi per dimenticarsi dell’ultima fallimentare stagione, chiusa con una sofferta salvezza ai playout, ai danni della Ternana. E invece no. Il meteo del Bari volge sempre al brutto. Come se fossimo ancora al 13 giugno 2023, a quello storico “San Nicolazo” che face sfuggire, in casa davanti a 60mila spettatori, la A di mano all’ultimo respiro al clan De Laurentiis (che però, in caso di promozione, sarebbero stati obbligati a cedere la società, possedendo già il Napoli nella massima serie).. Da quel giorno però, è iniziata una via crucis per i baresi che dura quasi ininterrottamente da 14 mesi. Tutto questo perché all’esordio di questo campionato, il Bari è stato battuto con irrisoria e irridente facilità dalla Juve Stabia che, beninteso, magari sarà anche la sorpresa di questa stagione. Ma che segnando tre gol (a uno) al Bari di Longo ha dato una mazzata enorme alle ambizioni dei galletti, che pure avevano diritto di coltivare. Questo Bari non sembra in grado di guarire, questa è la verità che fra gli addetti ai lavori si sussurra sottovoce. Del resto, qualche avvisaglia, c’era stata, come quella scaramuccia finita sui media a metà estate, quando Longo si lamentava della lentezza del club sugli acquisti. E adesso, come venirne fuori? Beh, intanto dopodomani si torna di nuovo in campo con l’anticipo della 2ª giornata e la sfida non sarà delle più agevoli: trasferta al Braglia di Modena, in casa di chi ha perso come il Bari al primo turno, ma non malamente, con l’agro in bocca per essere andati sotto, al Druso di Bolzano, solo nel recupero, quando l’1-1 col Sudtirol pareva già scritto e Rover al 90' rompeva l’equilibrio in favore degli altoatesini. Squadra comunque pù viva, quella emiliana di Bisoli. Dove potrebbe imporsi l’estro dell’albanese Bozhanaj, a segno a Bolzano e finora visto col contagocce a Modena. Nel Bari invece, chi è che in inventa? Se - come sabato scorso - Sibilli non è particolarmente in giornata, sono dolori, la luce si spegne da sola, anche se con la Juve Stabia s’è spenta per tutti, le gambe non c’erano, gli avversari andavano quasi al doppio, fame calcistica che al Bari manca, come se gli fosse tutto dovuto. Dunque bisogna correre in fretta ai ripari. La prima mossa è stata accelerare col rientro in gruppo di Gregorio Morachioli: lo spezzino non sarà un fenomeno ma se innescato nella maniera giusta, può fare la differenza e va recuperato, come ai tempi d’oro in cui in panchina c’era Mignani (che nel frattempo va alla grande col Cesena…). Il sogno però, è riportare il figliol prodigo a casa: quell’Anthony Partipilo che mai è stato profeta in patria, che ha fatto la storia calcistica recente della Ternana e che nella scorsa stagione è andato al Parma a far quasi la comparsa, ma molto ben retribuita. Proprio qui sta il punto. Il Bari si fa forte della volontà del giocatore di ritornare a casa, per indossare magari i panni del salvatore della patria. Però il Parma non fa sconti, potrebbe anche scoprire di averne bisogno in A e comunque, il club dei crociati ci penserà bene prima di venire incontro alle richieste baresi e pagare parte del lauto ingaggio. Alternative? Ci sarebbe quel geniaccio incompreso di Gaston Pereiro, que l'uruguaiano che il Cagliari non vede l'ora di disfarsene. Intanto però venerdì sera al Braglia, fischio d'inizio ore 20.30, non c’è già più tempo per esperimenti ed aspettare che qualcuno trovi la forma giusta giocando comunque, a dispetto dei santi. O si inverte decisamente la rotta, o si sprofonda, questo è il rischio reale.