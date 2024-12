A Bari, pazzi per Dorval, il Cambiaso della Serie B

Da esterno sinistro - ma verrebbe voglia di chiamarlo terzino fluidificante, come un tempo - il franco-algerino Mehdi Dorval, classe 2001, 24 anni il prossimo 9 febbraio, è il capocannoniere del Bari, 4 gol (e 3 assist) che stanno tenendo in alto la squadra di Moreno Longo, imbattuta da 14 partite. Non fosse per i troppi pareggi - nove - i galletti sarebbero al livello delle tre squadre in fuga per la A (Sassuolo, Pisa e Spezia) . In assenza di un bomber di peso, ci pensa Dorval, insomma, che è pure il difensore che più sta segnando in questa B. Domenica, il Bari ha battuto il Cesena, (superandolo in classifica, ora i galletti sono quarti) con una sua rete di testa (splendidamente imbeccato dal serbo- statunitense Novakovich). Per Mehdi è stata la seconda rete consecutiva, visto che nel turno precedente aveva firmato l’1-1 di Brescia . E prima ancora, era andato a segn o nello 0-3 di Frosinone e nell’1-1 di Catanzaro . Dunque mai reti simboliche ma sempre preziose, che hanno contribuito a portare al Bari 8 punti. E mettendoci anche due dei suoi tre assist - nel 3-2 al Cittadella e nello 0-2 alla Salernitana - si scopre che il franco-algerino ha dato una mano decisiva per portare al Bari la bellezza di 14 punti (dei 24 che ha in classifica). E senza essere un attaccante. O meglio, ci sarebbe da discutere sulla sua posizione in campo.

Dorval come Cambiaso

Di fatto gioca a tutta fascia ma va considerata un’ala mascherata. E il paragone con Andrea Cambiaso della Juve, s’impone. Giocatori sicuramente diversi, pur essendo spesso decisivi nello stesso ruolo. Ma in comune hanno il venire dal basso, entrambi sono passati dalla Serie D prima di imporsi. Se Cambiaso è già una stella, Dorval può diventarlo. Rivela Ciro Polito, il suo mentore, ora ds del Catanzaro, ma che lo portò lui a Bari, scovandolo in D nella vicina Cerignola: «Sta facendo un campionato strepitoso - ha dichiarato a RTC Catanzaro Sport - sebbene all’inizio a Bari avevano anche deciso di darlo via. Longo lo bloccò e non si è sbagliato. So per certo che su di lui ci sono squadre di A. Per me è un motivo d’orgoglio, veniva dal niente. In tre anni sta arrivando nella massima serie e con la massima velocità. Per quanto siamo legati mi chiama papà. Dal primo giorno dissi a Mignani che era un ragazzo forte. Poi ha avuto dei momenti difficili, ma quest’anno sta dimostrando di essere un calciatore che per la categoria è un top. Sicuramente potrà giocare in A».

Dorval, gli occhi del Napoli

Mehdi in effetti s’è fatto apprezzare sin dall’esordio in B ma la consacrazione è di questa annata. Che coincide anche con un nuovo look: non è più quel giocatore un po’ naif, dai riccioli scarruffati che raccontavano anche le sue origini calcistiche. Nato a Parigi, in Francia era passato per Amiens e Aubervilliers (quarta serie). Il debutto italiano, prima di imporsi nel Cerignola (che con lui salì nel professionismo), era avvenuto sempre in Puglia, al Fasano. E adesso bussa la Serie A. Riuscirà Longo a non farlo partire durante il mercato di gennaio? Forse, la soluzione migliore sarebbe sfruttare le sinergie dei De Laurentiis e farlo approdare al Napoli, con comodo, magari a giugno. Chissà se Antonio Conte ha dato un’occhiata a Dorval e cosa ne pensa...