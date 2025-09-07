Il Bari piace ma adesso servono le vittorie

Riuscirà il Bari a riconquistare la sua tifoseria? Questa è una delle grandi domande della B. Al momento, il feeling con la piazza è ai minimi storici, certificato dai soli circa cinquemila tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento, quando le rivali Palermo e Sampdoria, pur vivendo momenti opposti, veleggiano intorno alle ventimila tessere. Inutile girarci intorno. Pesa ancora tantissimo quell’11 giugno 2023, quando il Bari