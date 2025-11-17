Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bari rinato con Moncini-Gytkjaer  

Dopo un brutto avvio, pugliesi in risalita: hanno cambiato marcia
Gianluca Scaduto
1 min
Bari rinato con Moncini-Gytkjaer  © LAPRESSE
Bari

Bari

Tutte le notizie sulla squadra

A inizio campionato, Bari e Samp erano le “grandi malate” della B. Ma nelle ultime giornate i pugliesi hanno cambiato marcia, non perdono da 3 partite in cui hanno raccolto 7 punti (tanti quanti ne ha in tutto la Samp ultima) e possono provare a impostare un campionato diverso, lontano dalle sabbie mobili della classifica. Certo, con una squadra rifondata da zero e con un tecnico nuovo come Fabio Caserta, era prevedbile una partenza al rallentatore. La piazza poi, anche se

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS