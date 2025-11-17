Bari rinato con Moncini-Gytkjaer  

A inizio campionato, Bari e Samp erano le “grandi malate” della B. Ma nelle ultime giornate i pugliesi hanno cambiato marcia, non perdono da 3 partite in cui hanno raccolto 7 punti (tanti quanti ne ha in tutto la Samp ultima) e possono provare a impostare un campionato diverso, lontano dalle sabbie mobili della classifica. Certo, con una squadra rifondata da zero e con un tecnico nuovo come Fabio Caserta, era prevedbile una partenza al rallentatore. La piazza poi, anche se