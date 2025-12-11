Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Socio forte per il Bari

La risposta alle proteste dei tifosi biancorossi
Gianluca Scaduto
1 min
Socio forte per il Bari© FOTO MOSCA
Bari

Bari

Tutte le notizie sulla squadra

Lo stadio San Nicola lasciato vuoto. La tifoseria del Bari in piazza a contestare. La squadra che soffre, quasi sul fondo della classifica. Vista la congiuntura non certo favorevole, era attesa una reazione significativa dai De Laurentiis, prima che sia troppo tardi. Ed è arrivata alla cena di Natale degli sponsor del club, in cui Luigi De Laurentiis ha raccontato le intenzioni della proprietà, alla ricerca di un socio estero forte con c

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS