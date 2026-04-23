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 Ansia Bari: la Serie C è dietro l’angolo

Cruciale la sfida di domani sera ad Avellino. Poi per Longo ci saranno Entella in casa e Catanzaro in trasferta: salvezza complicata
Gianluca Scaduto
1 min
BariDe Laurentiis
 Ansia Bari: la Serie C è dietro l’angolo© LAPRESSE
Bari

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Il paradosso: mentre papà Aurelio De Laurentiis fa molto discutere con la sua richiesta di una Serie A riservata alle squadre con almeno un milione di tifosi, il figlio Luigi, presidente di un Bari espressione di una provincia da un milione di abitanti, rischia di finire in Serie C. Le ultime 5 partite dicono lo stato di forma di una squadra

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