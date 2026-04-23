 Ansia Bari: la Serie C è dietro l’angolo

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Il paradosso: mentre papà Aurelio De Laurentiis fa molto discutere con la sua richiesta di una Serie A riservata alle squadre con almeno un milione di tifosi, il figlio Luigi, presidente di un Bari espressione di una provincia da un milione di abitanti, rischia di finire in Serie C. Le ultime 5 partite dicono lo stato di forma di una squadra
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